В Челнах мать заставила парня надругаться над своей дочерью, чтобы шантажировать его

В Набережных Челнах 40-летняя женщина вместе с 36-летним другом заставила 22-летнего парня надругаться над своей 18-летней дочерью-пациенткой психдиспансера, чтобы затем шантажировать его видеозаписью. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

Преступление случилось 5 мая в период с 13 до 17 часов в съемной квартире.

- Мужчина с женщиной, угрожая парню расправой, заставили его надругаться над девушкой, после чего начали вымогать у него 100 тысяч рублей, пригрозив показать другим людям видеозапись с насилием, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту в полиции было возбуждено дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство", подозреваемые были задержаны.

Идет расследование, выясняются все обстоятельства.