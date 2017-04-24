СМИ: в Казани во время Кубка Конфедераций введут бесполетную зону для малой авиации

В Казани, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи на время проведения Кубка Конфедераций FIFA Минтранс РФ планирует ввести зоны, закрытые для полетов самолетов и вертолетов малой авиации, а также беспилотников массой до 30 кг. Ограничения вокруг городов планируется установить на период с 1 июня по 4 июля, сообщают "Известия".

По предложению транспортного ведомства радиус действия ограничений вокруг Москвы и Санкт-Петербурга составит 110 км. В московской зоне под ограничения не будут попадать полеты на высоте от 1500 м, в Санкт-Петербурге — от 4550 м, в Казани — от 2150 м. В Сочи планируют ввести самые масштабные ограничения — несогласованные полеты будут запрещены от земли и до эшелона 6400 м.

Ограничения не будут распространяться на литерные рейсы, на полеты в случаях перехвата воздушных судов-нарушителей, а также выполняемые в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях или для обеспечения деятельности силовых структур. Кроме того, к исключениям также предлагается отнести выполнение международных и внутренних воздушных перевозок из основных аэропортов, а также полеты государственной и экспериментальной авиации.

Таким образом, фактически в документе речь идет об ограничениях лишь для воздушных судов малой авиации, что может создать значительные трудности для выполнения связанной с полетами предпринимательской деятельности. Все полеты в указанных зонах, не подпадающие под исключения, будут выполняться только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

В Минтрансе от комментариев отказались.