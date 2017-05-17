В Казани студентке, потерявшей кисть, установили руку, «распечатанную» на 3D-принтере

В Казани 24-летней студентке Гульназ Насибуллиной установили активный протез кисти, "распечатанный" на 3D-принтере и разработанный на базе Сколково, об этом сообщает ТАСС.

Протез позволяет брать и удерживать предметы пораженной конечностью, тем самым восстанавливая способность пациента к самообслуживанию. Протезы кисти и предплечья устанавливают тем, у кого отсутствуют пальцы по разным причинам - из-за ампутации либо врожденного дефекта.

Протез состоит из двух основных частей - полуфабрикат (каркасные и активные элементы) и приемная гильза. Гильза также делится на две части: одна фиксируется на предплечье или плече, вторая плотно облегает оставшуюся часть кисти либо предплечья.

Стоимость протезов может составлять от 100 тысяч рублей за кисть до 150 тысяч рублей за предплечье. Срок проектирования и производства протеза составляет 10 рабочих дней.

Напомним, по словам девушки, о необычном протезе она узнала от подруги, которая случайно увидела его в Интернете.

- Посмотрела видео, мне понравилось, что кисть двигается, что ею можно брать предметы, работать. Дело в том, что после травмы в Челнах по линии Фонда социального страхования мне предложили бесплатный косметический протез — это неподвижная имитация кисти. Я согласилась, но прождала его январь, февраль, март, апрель... К счастью, вовремя нашла этот функциональный вариант. Позвонила в Москву, а они сказали, что сами ко мне прилетят, - говорила Гульназ Насибуллина.