Студентке из Татарстана «распечатают» искусственную руку на 3D-принтере

Студентке челнинского филиала КФУ Гульназ Насибуллиной, которая год назад лишилась руки из-за несчастного случая, "распечатают" на 3D-принтере искусственную руку. Как сообщает "Вечерняя Казань", в мае 2016 года, когда она проходила производственную практику на местном хлебозаводе, ей расплющило руку штамповочной машиной.

Спустя год стало известно, что специалисты "Сколково" разработали для нее протез "Киби", который смогут "респечатать" на 3D-принтере в Казани. она станет первой пациенткой в Татарстане, которой установят такой протез. Сама операция состоится 16 мая, ее проведет специалист из Москвы Данил Емелин. По его словам, все займет около трех часов.

- Я сделаю слепок культи девушки, затем соберу на каркас все элементы протеза, изготовленные из пластика путем лазерного спекания, и настрою тросики, - рассказал он.

По словам девушки, о необычном протезе она узнала от подруги, которая случайно увидела его в Интернете.

- Посмотрела видео, мне понравилось, что кисть двигается, что ею можно брать предметы, работать. Дело в том, что после травмы в Челнах по линии Фонда социального страхования мне предложили бесплатный косметический протез — это неподвижная имитация кисти. Я согласилась, но прождала его январь, февраль, март, апрель... К счастью, вовремя нашла этот функциональный вариант. Позвонила в Москву, а они сказали, что сами ко мне прилетят, - рассказала Гульназ Насибуллина.

Кстати, за установкой протеза будут наблюдать казанские специалисты, которые в будущем сами смогут устанавливать наши протезы пациентам.

3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. Открытия ученых в этой области с каждым месяцем поражают все больше и больше. Так, инженеры-исследователи из Университета Миннесоты разработали революционный процесс для трехмерной печати человеческой кожи, которая может дать роботам возможность тактильно чувствовать. Открытие также является важным шагом в выращивании реальной человеческой кожи.



Исследование было опубликовано в научном журнале Advanced Materials. «Эта растягиваемая электронная ткань, которую мы разработали, имеет множество практических применений», - сказал Майкл Макалпин, доцент Университета Миннесоты и ведущий исследователь. Такая бионическая кожа на хирургических роботах даст хирургам возможность практиковаться на инвазивных операциях. Также при помощи такой кожи роботы смогут чествовать предметы и окружающую среду.