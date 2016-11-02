Власти Татарстана запустили новый механизм помощи клиентам потерявших лицензии банков

Фонд поддержки предпринимательства РТ запустил новое направление для предпринимателей, пострадавших от отзыва лицензий у Татфондбанка и "ИнтехБанка", — услуги факторинга.

- Данные услуги направлены на покрытие кассового разрыва, возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями. Они позволят предпринимателям, планирующим или уже поставляющим собственный товар в торговые сети, на регулярной основе получать поддержку, не привлекая кредит, — сообщили в Министерстве экономики РТ.

Максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.

Ранее Госсовет Татарстана внес изменения в Земельный кодекс республики для поддержки пострадавших в банках региона и от недобросовестных застройщиков при помощи земельных участков. Участки будут предоставляться без проведения торгов по распоряжению президента республики для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.