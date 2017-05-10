Депутаты Госсовета одобрил поправки о спасении клиентов рухнувших банков при помощи земли

Участки будут предоставляться без проведения торгов по распоряжению президента республики для реализации масштабных инвестиционных проектов

Госсовет Татарстана сегодня внес изменения в Земельный кодекс республики для поддержки пострадавших в банках региона и от недобросовестных застройщиков при помощи земельных участков, об этом сообщает "Интерфакс"

Кодексом предусмотрена возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по распоряжению президента республики для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать ряду критериев, в том числе предполагать создание или увеличение количества рабочих мест, определенные инвестиции, увеличение ежегодных поступлений от налогов.

Депутаты дополнили кодекс пунктом, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а также лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана.

Напомним, 26 апреля Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным обсудил банковский кризис в Татарстане. Рустам Минниханов сообщил главе государства, что будет создан спецфонд, который и окажет поддержку вкладчикам обанкротившихся банков. Помимо этого глава региона рассказал Путину о том, что виновные в банкротстве финансовых организаций уже задержаны, а работа с обманутыми дольщиками ведётся

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.