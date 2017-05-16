В Казани задержали болельщика ЦСКА с нацисткой символикой

В Казани полицейские сегодня задержали 19-летнего болельщика ЦСКА из Московской области за демонстрацию нацистской атрибутики. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ. Парень приехал на матч московского клуба с "Рубином".

На болельщика составили протокол по статье "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", задержанному грозит от 1000 рублей штрафа и до 15 суток административного ареста.

Напомним, сегодня "Рубин" проведет заключительный домашний матч против ЦСКА. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч! Футбол 1". Встреча пройдет на стадионе "Казань Арена", начало в 19.30.