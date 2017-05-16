Сегодня «Рубин» проведет заключительный домашний матч против ЦСКА

Сегодня, 17 мая, казанский «Рубин» проведет заключительный домашний матч против московского ЦСКА.

Встречу будут обслуживать бригада арбитров во главе с 37-летним Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

Фаворитом этого матча букмекеры считают ЦСКА, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.55, успех казанского клуба оценивается за 6.48, ничья — за 3.58.

Кстати, матч первого круга между «Рубином» и ЦСКА состоялся 26 ноября в Москве и завершился нулевой ничьей.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 19.30 по московскому времени.

Напомним, проход на этот матч будет бесплатным с паспортом болельщика Кубка конфедераций.