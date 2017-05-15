В Казани на 10 суток арестовали активиста штаба Навального из Австралии

В Казани накануне, 15 мая, Вахитовский районный суд на 10 суток арестовал за неповиновение полиции активиста штаба Навального из Австралии Альберта Абузарова, об этом сообщает Idel.Реалии.

Абузарова, которые переехал в Австралию 6 лет назад, признали виновным в преступлениях по статьям "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга" и "Неповиновение законному требованию сотрудников полиции".

В итоге активиста арестовали на 10 суток, также ему назначили 30 часов обязательных работ. Об аресте активиста также сообщили в посольство Австралии.

Сам задержанный рассказал в суде, что не успел разобрать агитационный куб, потому что у него не было с собой инструментов, а отправиться в отдел полиции он не отказывался. По словам Абузарова, он считал акцию согласованной с городскими властями. О том, что она была несогласованной, ему не сообщили ни сотрудники полиции, ни представитель исполкома.

Напомним, всего в минувшее воскресенье были задержаны пятеро активистов, рассмотрение дел в отношении остальных активистов отложено до 30 мая.