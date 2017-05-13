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В Казани задержали пятерых сторонников Навального

В Казани задержали пятерых сторонников Навального
16+

В Казани полицейские задержали пятерых участников предвыборной кампании Алексея Навального во время акции возле памятника Муллануру Вахитову, сообщает "ОВД-Инфо".

Инцидент начался с того, что участники несогласованной акции начали возводить агитационный куб, к организатору акции Азату Габдульвалееву подошел полицейский и предложил проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Сотрудники полиции потребовали оставшихся участников разобрать куб. Они этого не сделали, в результате чего полицейскими были задержаны еще четыре человека: сотрудник казанского штаба Навального Андрей Бояршинов и волонтеры Азат Клевец, Альберт Абузаров и Искандер Гумербаев.

Пятерых задержанных доставили в отдел полиции № 2 "Вишневский".

В отношении них, вероятно, будут составлены протоколы об административных правонарушениях за организацию и участие в несогласованной акции, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Н. Вильданов, 14.05.2017, 14:08
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин14 мая 2017, 14:26
А где полиция нашла, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, чёт не понял...........потребовать разобрать, это просьба, а не законное требование.......так то превышение служебных полномочий выходит........клоуны в погонах чёстное слово........
0
5
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Горожанин14 мая 2017, 14:39
В политических акциях принимают участие люди, которые в своей жизни палец о палец не ударили. Одни лодыри за бортом, возбухают против других лодырей, которые на борту.
5
1
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Горожанин14 мая 2017, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
В политических акциях принимают участие люди, которые в своей жизни палец о палец не ударили. Одни лодыри за бортом, возбухают против других лодырей, которые на борту.
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Активизм и плюраризация мнений процветает. А воз и нынче там, он всегда будет там, если не глубже, с этими наркоманами.
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Джун14 мая 2017, 14:51
Ибо нех
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Горожанин14 мая 2017, 14:52
Почему не пишут о том, что стороники Навального на арском кладбище облили зеленкой лицо первого премьер-министра Сабирова!
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3
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Горожанин14 мая 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Активизм и плюраризация мнений процветает. А воз и нынче там, он всегда будет там, если не глубже, с этими наркоманами.
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кто, если не путен?
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Горожанин14 мая 2017, 15:13
Требовать что-то разобрать не является законным требованием
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Горожанин14 мая 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
кто, если не путен?
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Давай лучше ты. Исходные: Остров Соловки. Задача: Преобразовать во второй Килимантан. Риск неудачи: Виселица.
0
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Горожанин14 мая 2017, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Давай лучше ты. Исходные: Остров Соловки. Задача: Преобразовать во второй Килимантан. Риск неудачи: Виселица.
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Срок исполнения: 365 дней.
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Горожанин14 мая 2017, 15:23
Как бы там ни было, но власть очень сильно за...боялась Навального и его сторонников. Понимают, что в случае его избрания ВСЕ награбелнное КАЖДЫМ чиновничком придется возвращать!
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Горожанин14 мая 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Как бы там ни было, но власть очень сильно за...боялась Навального и его сторонников. Понимают, что в случае его избрания ВСЕ награбелнное КАЖДЫМ чиновничком придется возвращать!
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Никто не изберет вашего провального! Но никому не хочется об его шизонутых прислужников, хоть их будет 100 человек, руки марать. Это же нонсонс в казани слезоточивый газ... на парк авенью о вас даже не узнали бы.
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казанец14 мая 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Как бы там ни было, но власть очень сильно за...боялась Навального и его сторонников. Понимают, что в случае его избрания ВСЕ награбелнное КАЖДЫМ чиновничком придется возвращать!
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ну и бред несете.. выйди с плакатам пятером туда же, с любыми, и тебя увезут.. скажешь тебя боятся?))
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