В Казани задержали пятерых сторонников Навального

В Казани полицейские задержали пятерых участников предвыборной кампании Алексея Навального во время акции возле памятника Муллануру Вахитову, сообщает "ОВД-Инфо".

Инцидент начался с того, что участники несогласованной акции начали возводить агитационный куб, к организатору акции Азату Габдульвалееву подошел полицейский и предложил проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Сотрудники полиции потребовали оставшихся участников разобрать куб. Они этого не сделали, в результате чего полицейскими были задержаны еще четыре человека: сотрудник казанского штаба Навального Андрей Бояршинов и волонтеры Азат Клевец, Альберт Абузаров и Искандер Гумербаев.

Пятерых задержанных доставили в отдел полиции № 2 "Вишневский".

В отношении них, вероятно, будут составлены протоколы об административных правонарушениях за организацию и участие в несогласованной акции, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.