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В четырех районах Татарстана начали уничтожать зараженных кур из лаишевской птицефабрики

В четырех районах Татарстана начали уничтожать зараженных кур из лаишевской птицефабрики
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Фото: ProKazan.ru

В четырех районах Татарстана начали уничтожать зараженных кур из лаишевской птицефабрики. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».

Так, случаи гибели кур-несушек от опасного вируса был выявлен в селах Абсалямово (Ютазинский район), Шумково (Рыбно-Слободский район), Нижний Нурлат, Нижненурлатская, Чувашская Менча (Нурлатский район), в поселке Дербышки.

- Не исключено, что зараженная птица попала и в другие районы. Очаг болезни один — лаишевская птицефабрика, - передает «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Напомним, неделю назад главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.

В официальном сообщении, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, сказано принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции - необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский».

214 тысяч яиц, которые были произведены на лаишевской птицефабрике, было отправлено в детские сады и школы Татарстана. В настоящий момент продукцию опечатали. Начиная с мая на птицефабрике «Лаишевский» всего было произведено 1 млн штук яиц, из них 500 тысяч яиц птицефабрика отгрузила в торговые сети в Казани.

Отметим, что глава минсельхоза РТ Марат Ахметов оценил ущерб от птичьего гриппа в 100 млн рублей. 

Люция Кашапова, 15.05.2017, 18:42
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин15 мая 2017, 18:44
Хорошо, что куры не страусы.
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