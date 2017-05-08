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Птичий грипп на лаишевской птицефабрике: зараженные яйца попали в детсады и школы РТ

Птичий грипп на лаишевской птицефабрике: зараженные яйца попали в детсады и школы РТ
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Фото: pixabay.com
Сегодня на птицефабрике сожгут 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы

214 тысяч яиц, которые были произведены на лаишевской птицефабрике (где обнаружили геном вируса А птиц), было отправлено в детские сады и школы Татарстана. В настоящий момент продукцию опечатали. Об этом сегодня в ходе брифинга в кабмине РТ сообщил главный государственный ветеринарный инспектор республики Алмаз Хисамутдинов.

- Если лабораторные исследования подтвердят в них наличие вируса, они будут уничтожены. Если вы успели употребить яйца в пищу и впервые сутки не почувствовали недомогание, то ничего страшного не произойдет, - сказал Хисамутдинов

Как сообщили ProKazan.ru в пресс-службе ведомства, купленные яйца лучше не выбрасывать, а закопать в землю, либо сжечь их. 

Так, начиная с мая на птицефабрике «Лаишевский» всего было произведено 1 млн штук яиц, из них 500 тысяч яиц птицефабрика отгрузила в торговые сети в Казани.

По словам инспектора, сегодня на птицефабрике сожгут 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы.

- В настоящее время на месте работают 150 ветеринарных сотрудников. Карантин, который введет президент Татарстана (он уже находится на согласовании), введут на 21 день. После уничтожения поголовья на три месяца установят ограничения на движение продукции и живой птицы, - добавил он.

Отмечается, что глава минсельхоза РТ Марат Ахметов оценил ущерб от птичьего гриппа в 100 млн рублей. 

Элина Валеева, 10.05.2017, 14:13
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин10 мая 2017, 14:18
Вот так наши надзорные органы берегут здоровье детей
0
8
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Горожанин10 мая 2017, 14:32
Миниханов вообще ничего не делает? Или к войне с НАТО готовится?
0
1
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Горожанин10 мая 2017, 14:58
Ему некогда. Он то там,то сям.
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Уху евший10 мая 2017, 15:09
Падшими бывают неграмотные писаки, а животные ПАВШИЕ. B-|
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Уху евший10 мая 2017, 15:10
И еще - надо щемануть сети, иначе цены взлетят!
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Горожанин10 мая 2017, 15:12
Яйца в кожуре, невареными не подают, наверно. Другое дело они на прилавке разбитыми могут быть. Прежде чем паниковать, необходимо изловить Димаса и заставить съесть сырыми, посмотреть что будет, мутированный ли штамм.
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Горожанин10 мая 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Падшими бывают неграмотные писаки, а животные ПАВШИЕ. B-|
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Падение скота,птицы...Если ЧО.
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