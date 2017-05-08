Птичий грипп на лаишевской птицефабрике: зараженные яйца попали в детсады и школы РТ

Сегодня на птицефабрике сожгут 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы

214 тысяч яиц, которые были произведены на лаишевской птицефабрике (где обнаружили геном вируса А птиц), было отправлено в детские сады и школы Татарстана. В настоящий момент продукцию опечатали. Об этом сегодня в ходе брифинга в кабмине РТ сообщил главный государственный ветеринарный инспектор республики Алмаз Хисамутдинов.

- Если лабораторные исследования подтвердят в них наличие вируса, они будут уничтожены. Если вы успели употребить яйца в пищу и впервые сутки не почувствовали недомогание, то ничего страшного не произойдет, - сказал Хисамутдинов

Как сообщили ProKazan.ru в пресс-службе ведомства, купленные яйца лучше не выбрасывать, а закопать в землю, либо сжечь их.

Так, начиная с мая на птицефабрике «Лаишевский» всего было произведено 1 млн штук яиц, из них 500 тысяч яиц птицефабрика отгрузила в торговые сети в Казани.

По словам инспектора, сегодня на птицефабрике сожгут 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы.

- В настоящее время на месте работают 150 ветеринарных сотрудников. Карантин, который введет президент Татарстана (он уже находится на согласовании), введут на 21 день. После уничтожения поголовья на три месяца установят ограничения на движение продукции и живой птицы, - добавил он.

Отмечается, что глава минсельхоза РТ Марат Ахметов оценил ущерб от птичьего гриппа в 100 млн рублей.