Самая длинная скамейка в мире появится около стадиона «Казань Арена»

Длина набережной составит около 2,3 км

В Казани появится самая длинная скамейка в мире около стадиона «Казань Арена». Соответствующие изменения внесли в карту зон градостроительных регламентов. Об этом сегодня рассказали на сессии Казгордумы.

Длина набережной составит около 2,3 км. На ней появится еще одна "фишка", которая будет претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса - самая длинная скамейка (сейчас рекорд удерживает скамейка длиной в 1,1 км).

Проект набережной предлагает создать на правом берегу Казанки три основные зоны: зону спорта и активного отдыха, зону семейного отдыха и парк развлечений. Концепция новой зоны отдыха разрабатывалась в тесном сотрудничестве с экологами.

- Мы уже не тот город, когда бетонируют все подряд. Инвесторы должны слышать и слушать экологов, общественные организации, когда будут реализовывать этот проект, – отметил мэр города Ильсур Метшин.

Так, в ходе сессии начальник управления архитектуры и градостроительства Владимир Фомин предложил перевести территорию, ограниченную улицами Сигбата Хакима, Чистопольская, проспектами Амирхана, Ямашева и берегом Казанки, из зоны особо охраняемой природной территории в рекреационно-ландшафтную зону.

- Кроме того, необходимо перевести участки, которые находятся на территории озера Лебяжье, из рекреационно-ландшафтной зоны в зону индивидуальной жилой застройки, - добавил он.

Напомним, концепция эко-набережной, которая будет построена на участке между стадионом «Казань Арена» и мостом «Миллениум» - уникальный проект, который позволит сохранить природное разнообразие, создать площадки для спорта и отдыха.