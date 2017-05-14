Наверх
Под Казанью задержали "старого" виновника нового погрома на мусульманском кладбище
09:07, сегодня2
Жителей России собираются избавить от поверки счетчиков воды
08:41, сегодня5
В Татарстане водитель "Лады" погиб, заехав под "Камаз"
08:23, сегодня2
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
08:08, сегодня
Бессмертный полк на «БИМ-радио» (12+)
В Казани сегодня ожидается +12 градусов
07:13, сегодня
"Рубин" проиграл "Ростову", пропустив четыре гола
21:06, 14.05.201737
Фестиваль воздушных змеев: хендмейд "орлы" и красочные "корабли" в небе от казанских семей
20:37, 14.05.20177
Под Казанью вновь разгромили мусульманское кладбище
15:41, 14.05.201737
ФСБ призвала казанцев к бдительности перед Кубком конфедераций
14:31, 14.05.201723
В Казани задержали пятерых сторонников Навального
14:08, 14.05.201750
На Казанке загорелся камыш: дым виден на Кварталах
13:14, 14.05.201720
В Казани женщина на Hyundai врезалась в ТЦ "Кольцо"
12:09, 14.05.201731
Сегодня "Рубин" сыграет против "Ростова"
11:38, 14.05.201715
На улице Четаева водитель Opel сбил на "зебре" двух школьников
11:26, 14.05.201715
7 авто-маршрутов на лето от ProKazan.ru: от "казанского Крыма" до стильного пляжа в Арске
11:11, 14.05.201711
В Москве повторно задержали клиентов Татфондбанка, которые хотели подарить Путину икону
11:04, 14.05.201733
СМИ: "Рубин" в случае увольнения выплатит Хави Грасии около 10 миллионов евро‍
10:48, 14.05.201737
Певец из Португалии занял первое место на «Евровидении-2017»
10:01, 14.05.201719
В Татарстане сегодня ожидается +13 градусов
08:19, 14.05.2017
СМИ: ТАИФ продвигает идею возвращения Курбана Бердыева в "Рубин"
18:13, 13.05.201735
Роналдиньо на открытии парка Кубка Конфедераций: «В Казани очень красивые женщины»
16:25, 13.05.201746
ГИБДД РТ возобновила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов
16:02, 13.05.201717
"Засыпать водоем не будут!": более 500 казанцев очистили территорию озера на улице Серова
15:02, 13.05.201724
Студентке из Татарстана "распечатают" искусственную руку на 3D-принтере
14:42, 13.05.201721
В Авиастроительном районе из-под земли забил 10-метровый фонтан
11:18, 13.05.201735
Как это было: Роналдиньо приехал в Казань и открыл парк Кубка Конфедераций
10:50, 13.05.20178
Роналдиньо и Окоча встретили в аэропорту Казани, угостив чак-чаком
10:35, 13.05.201719
Казанцам рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты
09:31, 13.05.201721
Агентство Moody's улучшило прогноз рейтингов "Ак Барс" банка
08:15, 13.05.201714
Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани
08:00, 13.05.20178
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 11 градусов
07:00, 13.05.2017
Продвижение бизнеса в интернете
06:41, 13.05.2017
ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов
00:00, 13.05.201734
Николай Басков в Казани о своей зарплате, песнях на татарском и корпоративе президента РТ
19:00, 12.05.201733
Завтра в Казани ожидается до -3 градусов
18:45, 12.05.20179
Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вновь вернулся в СИЗО
17:46, 12.05.201725
Достоевский, Акунин и «Шантарам» Робертса: волейболисты «Зенита» о любимых книгах
17:17, 12.05.20171
Сбербанк разрешил получать перевыпущенные карты в любом отделении
16:54, 12.05.20175
В Казани на два дня полностью перекроют улицу Вишневского
16:44, 12.05.20176
В Казани около "Оргсинтеза" сорванная ветром крыша упала на припаркованные автомобили
16:06, 12.05.201717
Скончалась 42-летняя судья Конституционного суда Татарстана
15:50, 12.05.201734
Руководитель Следственного комитета по РТ за год заработал 2,7 млн рублей
15:30, 12.05.201720
Клиентов Татфондбанка задержали на Красной площади с иконой Казанской Божией Матери
14:24, 12.05.201757
Казанский депутат, подозреваемый во взятке в 24 млн рублей, объявил голодовку
13:49, 12.05.201718
Полиция Казани начала искать школьницу, которая уехала автостопом с музыкантами
13:35, 12.05.201715
Дина Гарипова о скандале с "Евровидением", гастролях и альбоме на татарском языке
13:29, 12.05.201714
Ильсур Метшин получил паспорт болельщика Кубка конфедераций
13:11, 12.05.201733
В Казани на стройке на проспекте Победы нашли пять снарядов времен Великой отечественной
12:24, 12.05.201715
В Казани появились 25-рублевые монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018
12:00, 12.05.201715
В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку
11:47, 12.05.201717
АСВ требует от «Бинбанка» 2,7 млрд рублей за сделку с Татфондбанком
11:43, 12.05.20174
Афиша громких событий-2017: концерт Artik&Asti, Казанский марафон и балет "Жизель"
11:39, 12.05.2017
Самый богатый депутат Зеленодольска заработал в 2016 году в 7 раз больше мэра
11:19, 12.05.201718
В Татарстане в реке нашли труп мужчины
11:16, 12.05.20175
В центре Казани вскрыли свежий асфальт на Лебедевском мосту, чтобы сохранить брусчатку
11:10, 12.05.201715
Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
10:46, 12.05.20177
В Татарстане на пожаре погибла 13-летняя девочка
10:39, 12.05.20177
В Татарстане возбудили дело из-за вандализма на мусульманском кладбище к 9 мая
10:11, 12.05.20175
В аэропорту Казани у пассажира нашли экстремистскую литературу из Турции
09:45, 12.05.20177
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Под Казанью задержали «старого» виновника нового погрома на мусульманском кладбище

Под Казанью задержали "старого" виновника нового погрома на мусульманском кладбище
16+
Фото: www.idelreal.org
Им оказался все тот же 20-летний парень-инвалид по психическому заболеванию

В Зеленодольском районе Татарстана полицейские задержали подозреваемого в новом погроме на мусульманском кладбище в деревне Васюково, им оказался 20-летний парень, ранее уже устраивавший погром на этом кладбище. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Напомним, накануне стало известно, что на кладбище повалили надгробные плиты примерно на 100 могилах.

Ранее подозреваемого уже задерживали полицейские, его отпустили под домашний арест.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Н. Вильданов, 15.05.2017, 09:07
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

горожанка15 мая 2017, 09:11
Что его туда так тянет?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 мая 2017, 09:33
В соответствующее учреждение его надо поместить раз он психически болен. Зачем отпускают то? Социально опасный индивид
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 255
Голосовать
Голосов: 479
Голосовать
Голосов: 119
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 196
Голосовать
Голосов: 106
Голосовать
Голосов: 439
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани