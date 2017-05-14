Под Казанью задержали «старого» виновника нового погрома на мусульманском кладбище

Им оказался все тот же 20-летний парень-инвалид по психическому заболеванию

В Зеленодольском районе Татарстана полицейские задержали подозреваемого в новом погроме на мусульманском кладбище в деревне Васюково, им оказался 20-летний парень, ранее уже устраивавший погром на этом кладбище. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Напомним, накануне стало известно, что на кладбище повалили надгробные плиты примерно на 100 могилах.

Ранее подозреваемого уже задерживали полицейские, его отпустили под домашний арест.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".