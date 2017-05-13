В Москве повторно задержали клиентов Татфондбанка, которые хотели подарить Путину икону

В Москве на Красной площади накануне задержали двух активистов из Татарстана, которые хотели подарить икону президенту России Владимиру Путину. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил один из активистов Иван Климов.

Активисты пришли на Красную площадь с иконой Казанской Божией Матери. Они хотели вручить ее Путину для того, чтобы он разрешил их проблемы с Татфондбанком.

Еще один активист - Дмитрий Бердников - развернул плакат с обращением к Путину, а Климов снимал это на видео и вел прямую трансляцию в фейсбуке.

Как рассказал источник ТАСС, активисты стояли у памятника Минину и Пожарскому с иконами и плакатами в руках.

Полицейские задержали мужчин и повели их пешком в ОВД «Китай-Город». Позднее активисты сообщили, что их отпустили из ОВД без составления протоколов.

Отметим, в пятницу полиция Москвы задержала шестерых вкладчиков Татфондбанка. Они на Красной площади устроили несанкционированную акцию с просьбой к президенту России помочь в решении проблем с банками в Татарстане.