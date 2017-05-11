Клиентов Татфондбанка задержали на Красной площади с иконой Казанской Божией Матери

Сегодня полиция задержала в Москве шесть вкладчиков Татфондбанка. Они на Красной площади устроили несанкционированную акцию с просьбой к президенту России помочь в решении проблем с банками в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что они стояли у Казанского собора с иконами и плакатами «Боже, помоги Владимиру Путину спасти татарстанские банки».

Участники акции были задержаны, в настоящее время их доставили в отдел полиции «Китай-город». После проверки будут составлены административные протоколы.

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