В МЧС РТ рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты

МЧС РТ опубликовало информацию о том, что такое птичий грипп, как происходит заражение человека и как обезопасить себя при появлении симптомов заражения. Напомним, 8 мая Главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц. 10 мая на птицефабрике сожгли 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы. При этом 214 тысяч яиц, которые были произведены на лаишевской птицефабрике (где обнаружили геном вируса А птиц), были отправлены в детские сады и школы Татарстана. В настоящий момент продукцию опечатали.

О птичьем гриппе

Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.

Исследования материала от больных людей свидетельствуют о мутациях указанного вируса, в результате которых он изменил свои биологические свойства и приобрел способность вызывать чрезвычайно тяжелые клинические формы заболеваний.

Как происходит заражение человека

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.

Роспотребнадзор РТ: перед употреблением мясо птицы необходимо подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут. При этой температуре вирус птичьего гриппа погибает, и даже в случае заражения птицепродукции вирусом гриппа, продукты, прошедшие достаточную тепловую обработку, становятся безопасными.



Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки.

Симптомы птичьего гриппа: озноб, температура, мышечные и головные боли

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Как вылечиться, если появились симптомы заражения

В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры защиты

Если речь идет о собственном хозяйстве, то в регионе, где отмечены вспышки птичьего гриппа, любые работы, связанные с птицей, необходимо выполнять в респираторе и перчатках.

ПРИ НАЛИЧИИ У ПТИЦ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИМПТОМОВ – СООБЩИТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ.