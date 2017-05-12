Наверх
Рональдиньо и Окоча встретили в аэропорту Казани, угостив чак-чаком
10:35, сегодня
В МЧС РТ рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты
09:31, сегодня7
Агентство Moody's улучшило прогноз рейтингов "Ак Барс" банка
08:15, сегодня5
Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани
08:00, сегодня6
Бессмертный полк на «БИМ-радио» (12+)
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 11 градусов
07:00, сегодня
ГИБДД РТ временно прекратила регистрацию новых автомобилей и прием экзаменов
00:00, сегодня19
Николай Басков в Казани о своей зарплате, песнях на татарском и корпоративе президента РТ
19:00, 12.05.201738
Весеннее настроение с Камерным оркестром Ренессанс
Завтра в Казани ожидается до -3 градусов
18:45, 12.05.201710
Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вновь вернулся в СИЗО
17:46, 12.05.201721
Достоевский, Акунин и «Шантарам» Робертса: волейболисты «Зенита» о любимых книгах
17:17, 12.05.20171
Вот таким должен быть субботник в Казани! (0+)
Сбербанк разрешил получать перевыпущенные карты в любом отделении
16:54, 12.05.20175
В Казани на два дня полностью перекроют улицу Вишневского
16:44, 12.05.20176
В Казани около "Оргсинтеза" сорванная ветром крыша упала на припаркованные автомобили
16:06, 12.05.201714
Скончалась 42-летняя судья Конституционного суда Татарстана
15:50, 12.05.201731
Руководитель Следственного комитета по РТ за год заработал 2,7 млн рублей
15:30, 12.05.201718
Клиентов Татфондбанка задержали на Красной площади с иконой Казанской Божией Матери
14:24, 12.05.201752
Казанский депутат, подозреваемый во взятке в 24 млн рублей, объявил голодовку
13:49, 12.05.201718
Полиция Казани начала искать школьницу, которая уехала автостопом с музыкантами
13:35, 12.05.201714
Дина Гарипова о скандале с "Евровидением", гастролях и альбоме на татарском языке
13:29, 12.05.201714
Ильсур Метшин получил паспорт болельщика Кубка конфедераций
13:11, 12.05.201729
В Казани на стройке на проспекте Победы нашли пять снарядов времен Великой отечественной
12:24, 12.05.201716
В Казани появились 25-рублевые монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018
12:00, 12.05.201711
В Татарстане из ревности убили 20-летнюю девушку
11:47, 12.05.201718
АСВ требует от «Бинбанка» 2,7 млрд рублей за сделку с Татфондбанком
11:43, 12.05.20174
Афиша громких событий-2017: концерт Artik&Asti, Казанский марафон и балет "Жизель"
11:39, 12.05.2017
Самый богатый депутат Зеленодольска заработал в 2016 году в 7 раз больше мэра
11:19, 12.05.201715
В Татарстане в реке нашли труп мужчины
11:16, 12.05.20175
В центре Казани вскрыли свежий асфальт на Лебедевском мосту, чтобы сохранить брусчатку
11:10, 12.05.201715
Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
10:46, 12.05.20175
В Татарстане на пожаре погибла 13-летняя девочка
10:39, 12.05.20176
В Татарстане возбудили дело из-за вандализма на мусульманском кладбище к 9 мая
10:11, 12.05.20175
В аэропорту Казани у пассажира нашли экстремистскую литературу из Турции
09:45, 12.05.20177
2 журналиста из Татарстана стали претендентами на приз «Ростелекома» – поездку в Японию
09:31, 12.05.20171
Из-за открытия парка Кубка конфедераций в центре Казани ограничат движение
09:11, 12.05.201715
СМИ: власти Казани проигнорировали предложение IKЕA вложить 1 млрд рублей в метро
08:48, 12.05.201728
Стало известно, где в Казани откроется еще один ресторан «Макдоналдс»
08:25, 12.05.201737
В странах Евразийского экономического союза появится база данных опасных товаров
07:21, 12.05.20174
Сегодня в Казани ожидается дождь и 10 градусов тепла
06:17, 12.05.20173
Новое место: гриль-бар с крабс-бургером, стридфудом из рыбы и цветными креветками в Казани
21:13, 11.05.201715
В ГИБДД РТ предупредили о гололедице из-за похолодания до -4 градусов
19:45, 11.05.201730
Суд признал Татарский общественный центр экстремистской организацией‍
19:34, 11.05.201757
Завтра в Казани ожидается сильный ветер и +10 градусов
18:44, 11.05.20171
В Татарстане объявили в розыск чиновника по делу о взятке в 15 тысяч рублей
17:52, 11.05.201722
В Казани в гараже нашли мертвую девушку
17:24, 11.05.201721
В Казани около Речного порта собираются начать строить жилые дома высотой до 20 этажей
16:59, 11.05.201732
Власти Казани решили создать «Дирекцию парков и скверов»
16:40, 11.05.201723
В Набережных Челнах назвали причину провала двух «Камазов» под землю
16:10, 11.05.201718
Путин подписал указ против анонимности в Сети
15:55, 11.05.201762
Мэр Казани: «Улица Баумана приобретет новый вид»
15:22, 11.05.201741
В Казани СК возбудил дело на мертвого школьного психолога за домогательство в 2012 году
15:19, 11.05.201727
В Казани вновь включат отопление
14:58, 11.05.201765
В Казани скончался пешеход, которому водитель "красного автобуса" чуть не оторвал ногу
14:48, 11.05.201717
В 11 городах и районах Татарстана вновь откроются вытрезвители
14:02, 11.05.201723
Интерактивное ТВ «Ростелекома» на 1 месте по количеству абонентов рейтинга ТМТ Консалтинг
13:29, 11.05.20177
Депутаты Госсовета лишили осужденного судью Конституционного суда РТ статуса
13:10, 11.05.20179
Безопаснее чем на велосипеде: ProKazan.ru узнал все о речных круизах в Казани
13:05, 11.05.201726
Владимир Путин поручил снизить акцизы на медовуху
12:53, 11.05.201722
Депутаты Госсовета одобрили поправки о спасении клиентов рухнувших банков при помощи земли
12:40, 11.05.201715
Министр спорта РТ: «Самый популярный матч Кубка конфедераций — Россия-Мексика»
12:25, 11.05.201712
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В МЧС РТ рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты

В МЧС РТ рассказали о симптомах птичьего гриппа, заражении и мерах защиты
16+
Фото: портал ProKazan.ru

МЧС РТ опубликовало информацию о том, что такое птичий грипп, как происходит заражение человека и как обезопасить себя при появлении симптомов заражения. Напомним, 8 мая Главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц. 10 мая на птицефабрике сожгли 15 тысяч голов падшей от птичьего гриппа птицы. При этом 214 тысяч яиц, которые были произведены на лаишевской птицефабрике (где обнаружили геном вируса А птиц), были отправлены в детские сады и школы Татарстана. В настоящий момент продукцию опечатали. 

О птичьем гриппе

Передается инфекция воздушно-капельным и пищевым путем. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с пометом перелетных птиц.

Вирус птичьего гриппа оказался способен инфицировать людей, контактирующих с больными пернатыми. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей пока еще не очень велико, болезнь протекает тяжело, и более 70% случаев закончились летальными исходами. До сих пор не зафиксировано передачи болезни от человека к человеку, но вирус достаточно быстро мутирует.

Исследования материала от больных людей свидетельствуют о мутациях указанного вируса, в результате которых он изменил свои биологические свойства и приобрел способность вызывать чрезвычайно тяжелые клинические формы заболеваний.

Как происходит заражение человека

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.

Роспотребнадзор РТ: перед употреблением мясо птицы необходимо подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут. При этой температуре вирус птичьего гриппа погибает, и даже в случае заражения птицепродукции вирусом гриппа, продукты, прошедшие достаточную тепловую обработку, становятся безопасными.

Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки.

Симптомы птичьего гриппа: озноб, температура, мышечные и головные боли

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения   температуры  до  38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Как вылечиться, если появились симптомы заражения

В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует  озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры защиты

Если речь идет о собственном хозяйстве, то в регионе, где отмечены вспышки птичьего гриппа, любые работы, связанные с птицей, необходимо выполнять в респираторе и перчатках.

ПРИ НАЛИЧИИ У ПТИЦ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИМПТОМОВ – СООБЩИТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ.

Женя Потехина, 13.05.2017, 09:31
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 мая 2017, 10:05
Я думаю ,а так и должно быть , Минздрав РТ все таки профессионалы и именно они обязаны давать информацию - рекомендации.
1
1
Согласны с автором?
Татарин13 мая 2017, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
Я думаю ,а так и должно быть , Минздрав РТ все таки профессионалы и именно они обязаны давать информацию - рекомендации.
Развернуть
А не МЧС как написано в заголовке
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 мая 2017, 10:11
Если это эпидемия как будут проводить Кубок Конфедерации.
0
2
Согласны с автором?
аю13 мая 2017, 10:16
Мы все умрём
0
3
Согласны с автором?
Уху евший13 мая 2017, 10:20
А че такое тесный контакт с мертвой птицей? 8-*
0
1
Согласны с автором?
Уху евший13 мая 2017, 10:20
Опять арбидол пеарят :-D Значит нет никакого гриппа )
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 мая 2017, 10:34
В ответ на комментарий пользователя
А че такое тесный контакт с мертвой птицей? 8-*
Развернуть
Когда ощипываешь тушку, разрываешь ее зубами и жрешь , отрывая и проглатывая крупные куски. При этом кровища льется по твоему подбородку. Все вокруг в перьях крови и кусках костей. Все птицы, которые видят это зрелище падают вокруг замертво. Вот это и есть тесный контакт с мертвой птицей! :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 253
Голосовать
Голосов: 474
Голосовать
Голосов: 118
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 194
Голосовать
Голосов: 103
Голосовать
Голосов: 435
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани