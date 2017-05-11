В центре Казани вскрыли свежий асфальт на Лебедевском мосту, чтобы сохранить брусчатку

В центре Казани к 9 мая на Лебедевском мосту вскрыли свежий асфальт, который уложили над старинной брусчаткой 1 мая, об этом сообщили жители города.

Напомним, в конце апреля активисты попросили оставить брусчатку на мосту над протокой Булак, оставив заявку в "Народном контроле". Через несколько дней брусчатку "закатали" в асфальт, который, впрочем, после вскрыли, а затем начали снимать и брусчатку.

- Брусчатку сняли для того, чтобы произвести гидроизоляцию моста. Ведь она уже очень давно уложена, гидроизоляции там нет. После того как сделают подложку из гидрофобного бетона, на нее уложат брусчатку в том же порядке, тем же рисунком, каким он был, - цитирует "Вечерняя Казань" слова председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.