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В Казани заасфальтировали брусчатку на мосту: ее просили сохранить в «Народном контроле»

В Казани заасфальтировали брусчатку на мосту: ее просили сохранить в "Народном контроле"
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Фото: https://uslugi.tatarstan.ru/open-gov/detail/1728927

В Казани заасфальтировали брусчатку, которая была обнаружена на Лебедевском мосту над протокой Булак.  Об этом сообщили в соцсетях, при этом ранее горожане просили сохранить брусчатку, оставив заявку в "Народном контроле"

- Оставьте, пожалуйста, на мосту старинную брусчатку! Очень важно для сохранения духа старины, для развития туризма на старинном мосту! Это оригинальное покрытие моста. Т.к. транспортного значения мост не имеет, эта брусчатка никак не скажется негативно на безопасности и комфорте движения, а горожане получат еще один замечательный повод гордиться стариной! - говорится в заявке.

Сейчас заявка, которую поддержали 17 человек, "решается", судя по статусу. Впрочем, накануне было опубликовано видео, на котором видно, что брусчатку на мосту уже заасфальтировали.

Н. Вильданов, 01.05.2017, 14:30
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин01 мая 2017, 14:39
Временщики у власти ..хапнуть и свалить к своим киндерам в Лондон...тратить присвоенное бабло.
0
3
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Горожанин01 мая 2017, 14:41
Сложно доверять этой власти.
Людей за быдло считают.
0
4
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Горожанин01 мая 2017, 14:46
Брусчатка будет веками лежать , вот асфальт который постелили, уже через год сойдёт, асфальт ложить у нас не умеют, точнее не хотят уметь!
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4
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Зллобный Аноним01 мая 2017, 15:04
Так не выломали же отбойными молотками? ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ асфальтом, авось более ценящих историю Властей дождётся...
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Горожанин01 мая 2017, 15:10
"...для развития туризма , на старинном мосту " :-D:-D:-D
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Народ01 мая 2017, 15:14
Отмыли деньги за асфальт , что ещё раз доказывает пренебрежение к отзывам простых сограждан .
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