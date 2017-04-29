В Казани заасфальтировали брусчатку на мосту: ее просили сохранить в «Народном контроле»

В Казани заасфальтировали брусчатку, которая была обнаружена на Лебедевском мосту над протокой Булак. Об этом сообщили в соцсетях, при этом ранее горожане просили сохранить брусчатку, оставив заявку в "Народном контроле".

- Оставьте, пожалуйста, на мосту старинную брусчатку! Очень важно для сохранения духа старины, для развития туризма на старинном мосту! Это оригинальное покрытие моста. Т.к. транспортного значения мост не имеет, эта брусчатка никак не скажется негативно на безопасности и комфорте движения, а горожане получат еще один замечательный повод гордиться стариной! - говорится в заявке.

Сейчас заявка, которую поддержали 17 человек, "решается", судя по статусу. Впрочем, накануне было опубликовано видео, на котором видно, что брусчатку на мосту уже заасфальтировали.