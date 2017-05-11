Из-за открытия парка Кубка конфедераций в центре Казани ограничат движение

Соответствующее постановление подписано руководителем Исполкома Казани

13 и 14 мая в Казани будет ограничено движение у площади перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующее постановление подписано руководителем Исполкома Казани.

- Движение будет ограничено с 10.00 до 20.00 13 мая и с 10 до 20.00 14 мая. Это связано с организацией информационно-развлекательного тематического парка, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Казани с 11 мая по 2 июня полностью будет закрыта проезжая часть по улице Гагарина — на участке от улицы Восход до дома №105 по улице Гагарина.

Также будет закрыта проезжая часть ул. Гагарина в районе пересечения с ул.Восход. Ограничение будет действовать с 22.00 19 мая до 6.00 21 мая.

- Закрытие связано с реконструкцией тепловода, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций — 2017 13 мая в Казани. В церемонии также примет участие бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. Роналдиньо и Окоча сыграют между собой в футбол в парке.

Парк в Казани также посетят бывший капитан сборной России, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и бывший защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Роман Шаронов.

Парк Кубка конфедераций — 2017 будет работать с 13 по 14 мая перед стадионом «Центральный» в Казани.