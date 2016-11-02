Бразилец Роналдиньо откроет парк Кубка конфедераций в Казани‍

Парк Кубка конфедераций — 2017 будет работать с 13 по 14 мая перед стадионом «Центральный»

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо примет участие в церемонии открытия парка Кубка конфедераций — 2017 13 мая в Казани. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

В церемонии также примет участие бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча.

Гостей парка, помимо встреч со звездами мирового и отечественного футбола, ждет развлекательная программа, конкурсы футбольные аттракционы, и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани.

Парк Кубка конфедераций — 2017 будет работать с 13 по 14 мая перед стадионом «Центральный» в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

Кстати



37-летний Роналдиньо выступал за такие клубы, как «Фламенго», «Милан», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Гремио». В 2002 году Роналдиньо помог бразильской сборной выиграть чемпионат мира, а в 2006 году победил с «Барселоной» в Лиге чемпионов.