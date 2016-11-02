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Стало известно, как власти Татарстана хотят помочь клиентам рухнувших банков

Стало известно, как власти Татарстана хотят помочь клиентам рухнувших банков
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Фото: ProKazan.ru
Указанные участки позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности, которые пойдут на компенсацию потерь от деятельности кредитно-финансовых учреждений

Власти Татарстана намерены создать коммерческую организацию, которая будет компенсировать потери юридических и физических лиц, пострадавших в Татфондбанке, «ИнтехБанке». Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

- С целью поддержки юридических и физических лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых учреждений и недобросовестных застройщиков в Республике Татарстан, создается специализированная организация, которой планируется безвозмездно передать крупные инвестиционно привлекательные земельные участки для комплексного освоения, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что указанные участки позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности, которые пойдут на компенсацию потерь от деятельности кредитно-финансовых учреждений.

- Компенсация будет производится по результатам конкурсного производства. Данный вопрос сейчас детально прорабатывается, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что деятельность организации первоначально будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка и «ИнтехБанка», а также ТФБ финанс.

- В дальнейшем планируется расширять категории лиц, - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным обсудил банковский кризис в Татарстане. Рустам Минниханов сообщил главе государства, что будет создан спецфонд, который и окажет поддержку вкладчикам обанкротившихся банков. Помимо этого глава региона рассказал Путину о том, что виновные в банкротстве финансовых организаций уже задержаны, а работа с обманутыми дольщиками ведётся

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.

Люция Кашапова, 28.04.2017, 15:35
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин28 апреля 2017, 15:44
Отдадут землю своим барыгам, те вздернут на нее цены, продадут и может чего кинут на бедность.....
Шикааарно >:>
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Горожанин28 апреля 2017, 15:45
дать им пару гектар, огородить колючкой с вышками, загнать туда всех проворовавшихся чинуш и пусть отрабатывают!!! >-(
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Юр28 апреля 2017, 15:52
Все хорошо, прекрасная маркиза!
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