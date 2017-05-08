СМИ: экологи заподозрили экс-главу УФСИН по РТ в незаконном захвате земли у берега реки

Экологи Татарстана обнаружили, что экс-глава УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин оказался в числе граждан, которые огородили доступ к реке Меша, поставив там забор. Об этом пишет kazanfirst.ru.

Сообщается, что Хамадишина попросили убрать забор и пирс, а также грядки у воды. При этом к ответственности его привлекать не стали.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы УФСИН по РТ Дауфита Хамадишина. Позже в пресс-службе ведомства прокомментировали увольнение главы УФСИН.

- Руководитель пенитенциарного ведомства Татарстана 10 апреля обратился с рапортом на имя президента России об освобождении от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста (55 лет прим.ред.) и переходом на другую работу. 1 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ, - сообщили в пресс-службе.

Дауфит Хамадишин был назначен на должность главы УФСИН по РТ в декабре 2002 года.