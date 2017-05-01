В УФСИН по РТ прокомментировали увольнение Путиным главы ведомства

В пресс-службе УФСИН по РТ сегодня прокомментировали увольнение президентом России главы УФСИН по РТ Дауфита Хамадишина, которому в этом году исполняется 58 лет.

- Руководитель пенитенциарного ведомства Татарстана 10 апреля обратился с рапортом на имя президента России об освобождении от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста (55 лет прим.ред.) и переходом на другую работу. 1 мая Владимир Путин подписал соответствующий указ, - сообщили в пресс-службе.

Дауфит Хамадишин был назначен на должность главы УФСИН по РТ в декабре 2002 года.