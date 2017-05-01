Наверх
Подробности ДТП с пятью погибшими под Казанью: виновный водитель был лишен прав
08:12, сегодня7
Путин подписал 3 закона: об именах детей, переводе на карту "Мир" и электронном больничном
09:10, сегодня
"Я сбросила 15 кг, моя цель - 25": история казанской девушки, похудевшей на 3 размера
09:05, сегодня12
Под Казанью неизвестные разгромили мусульманское кладбище
08:53, сегодня2
"Сименс" определил победителя Всероссийского конкурса старшеклассников (0+)
Роскомнадзор собирается окончательно заблокировать популярный торрент-трекер RuTracker
08:34, сегодня2
В Татарстане потеплеет до 27 градусов тепла
06:22, сегодня3
Живые птицы и кюлоты с татарским узором: чем удивляли дизайнеры на неделе моды в Казани
22:21, 01.05.20179
На форуме Russian PR Week 2017 в Казани собрались пиарщики со всей России
Под Казанью в столкновении трех машин погибли пять человек, в том числе ребенок
18:48, 01.05.201737
Владимир Путин уволил главу УФСИН в Татарстане
18:20, 01.05.201722
В Казани на митинг профсоюзов пришло свыше 5 тысяч человек
16:24, 01.05.201740
Выпускной из садика и школы: 8 необычных образов для принцев и принцесс от ProKazan.ru
В Казани заасфальтировали брусчатку на мосту: ее просили сохранить в "Народном контроле"
14:30, 01.05.201725
На улице Декабристов водитель Porsche Cayenne насмерть сбил женщину
13:44, 01.05.201740
В Татарстане нашли мертвым парня, пропавшего 8 марта
13:26, 01.05.20174
14 апреля "Пятёрочка" открыла 9 магазинов в РФ, в том числе 30-й магазин в Альметьевске
В мае в сотнях домах Казани отключат горячую воду: стал известен список
11:14, 01.05.201720
В Казани возбудили дело по статье "Убийство" после пропажи жителя Нижнего Новгорода
10:50, 01.05.20174
В Казани участницу акции с подачей обращений Путину арестовали на 10 суток
10:10, 01.05.201746
“Я хотела купить одну квартиру, но благодаря ЖНК купила две”
Стало известно, как жена Рустама Минниханова заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году
09:36, 01.05.201780
Волейболисты казанского «Зенита» в третий раз подряд выиграли Лигу Чемпионов
09:02, 01.05.20174
Почему в Казани подростки спокойно покупают спиртное?
09:00, 01.05.201731
В Татарстане у Путина попросили сохранить статус президента республики
08:52, 01.05.201757
В Татарстане 1 мая потеплеет до плюс 25 градусов
08:40, 01.05.2017
В Казани водитель «Лады» чудом выжил при столкновении с трамваем
18:11, 30.04.201739
В Казани грузовик потерял на дороге гигантскую бочку
16:36, 30.04.201716
Во время тестового матча на "Казань Арене" ожидают 25 тысяч болельщиков
15:41, 30.04.20178
В Казани телефонный террорист совершил "вооруженное нападение" на кафе в городе
14:30, 30.04.20177
Среди татарстанских министров больше всех в 2016 заработал министр экономики Артем Здунов
12:54, 30.04.201742
В Казани два автомобиля столкнулись лоб в лоб: есть пострадавшая
11:49, 30.04.201710
Тоннель в казанском зоопарке построят за 59 млн и завершат лишь к декабрю 2017 года
10:59, 30.04.201714
В Татарстане спасатели сняли с отколовшейся льдины на Каме бабушку с внуком и трех рыбаков
09:45, 30.04.201713
В Кировском районе Казани сгорело еще одно заброшенное здание
08:47, 30.04.20174
В Казань пришло лето: синоптики прогнозируют сегодня 23-градусную жару
07:27, 30.04.20176
Чудо в Казани: 64 года назад самолет с отказавшими двигателями сел на Волгу
23:44, 29.04.201724
«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал безвыигрышную серию
18:55, 29.04.201720
Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году
17:45, 29.04.2017127
СМИ: прокуратура РТ проверит жалобы клиентов «Тимер банка» о переводе денег в «ТФБ Финанс»
16:33, 29.04.20171
Президент РТ о программе капремонта поликлиник: «Каждый объект будет приниматься жестко»
15:28, 29.04.20177
На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись два автомобиля: пострадал 5-летний ребенок
14:39, 29.04.20179
Президент Татарстана вышел на субботник в парк Победы и высадил саженцы сирени
13:50, 29.04.201753
В Зеленодольске заложили сторожевой корабль для пограничной службы ФСБ России
13:28, 29.04.201713
В Казани на Кировской дамбе из-за ДТП перекрыто движение трамваев
12:42, 29.04.20178
Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против «Локомотива»
12:10, 29.04.201712
«Ак Барс» продлил контракт еще с тремя игроками клуба
11:22, 29.04.20173
«Важно, чтобы чистоту поддерживали всегда». Мэр Казани вышел на общегородской субботник
10:47, 29.04.201759
В Казани капитально отремонтируют детскую поликлинику №10
10:06, 29.04.20173
Арбитражный суд РТ назначил дату рассмотрения иска ЦБ о банкротстве Татагропромбанка
09:24, 29.04.20171
СМИ: в Казани за взятку задержали инспектора филиала УФСИН по РТ
08:58, 29.04.20179
Сегодня в Казани воздух прогреется до 21 градуса
07:00, 29.04.2017
В полиции Казани опровергли информацию о застрявшем в игровом автомате ребенке
21:18, 28.04.201720
Завтра в Казани будет без осадков и +21 градус
18:42, 28.04.20172
«Мы отбиваемся от собак лопатами». Казанцы боятся стаю животных в парке Урицкого
17:54, 28.04.201788
Тур в Рим за 50 тысяч и поездка в Самару за 12: где отдохнут казанцы на майских праздниках
17:46, 28.04.201729
В "Парк Хаусе" мальчик застрял в игровом автомате
17:07, 28.04.201712
«Запрещают, а не просвещают?». Казанцев оставили без шашлыков на майские
16:38, 28.04.201769
Официально: Зинэтула Билялетдинов остается в «Ак Барсе» на два года
16:30, 28.04.20178
В Казани на ремонт закрываются сразу три улицы
16:12, 28.04.20176
Стало известно, как власти Татарстана хотят помочь клиентам рухнувших банков
15:35, 28.04.201722
Появилось видео, как в центре Казани Toyota Land Cruiser опрокинулся после ДТП
15:32, 28.04.201722
Полиция Казани задержала профессора КНИТУ за производство нелегального лекарства для пчел
15:14, 28.04.201722
Правительство России одобрило законопроект о курортном сборе: 100 рублей в день
14:42, 28.04.201736
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Под Казанью неизвестные разгромили мусульманское кладбище

Под Казанью неизвестные разгромили мусульманское кладбище
16+
Фото: архив Wikimedia Commons
По данному факту было возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"

В Зеленодольском районе Татарстана неизвестные разгромили мусульманское кладбище у деревни Васюково, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Неизвестные вандалы в период с 12 часов 25 апреля до 16:30 29 апреля повредили 91 надгробную плиту, в полицию о происшествии сообщили только 30 апреля - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ведется поиск преступников.

Напомним, 8 сентября прошлого года неизвестные разрушили более сотни надгробных памятников на Ново-Татарском кладбище. Было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По подозрению в совершении преступления был арестован 24-летний Ростислав Малахов, однако он не признал вину.

Денис Зарипов, 02.05.2017, 08:53
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин02 мая 2017, 09:01
Уроды!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:11
Иблис покарает
3
0
Согласны с автором?
Антивандал02 мая 2017, 09:31
Виновников посадить на цепь дней на 15 к кладбищенской ограде, посидят подумают о своей никчемной жизни.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:31
vk.com/kazanoffline
Только честное обсуждение без тухлой модерации проказни
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:31
vk.com/kazanoffline
Только честное обсуждение без тухлой модерации проказни
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:31
vk.com/kazanoffline
Только честное обсуждение без тухлой модерации проказни
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:31
vk.com/kazanoffline
Только честное обсуждение без тухлой модерации проказни
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 мая 2017, 09:32
vk.com/kazanoffline
Только честное обсуждение без тухлой модерации проказни
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани