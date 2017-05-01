Под Казанью неизвестные разгромили мусульманское кладбище

По данному факту было возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"

В Зеленодольском районе Татарстана неизвестные разгромили мусульманское кладбище у деревни Васюково, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Неизвестные вандалы в период с 12 часов 25 апреля до 16:30 29 апреля повредили 91 надгробную плиту, в полицию о происшествии сообщили только 30 апреля - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ведется поиск преступников.

Напомним, 8 сентября прошлого года неизвестные разрушили более сотни надгробных памятников на Ново-Татарском кладбище. Было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По подозрению в совершении преступления был арестован 24-летний Ростислав Малахов, однако он не признал вину.