Появилось фото женщины, которая оставила младенца у мусорки около больницы в Челнах

В Набережных Челнах продолжаются масштабные поиски женщины, которая оставила младенца около мусорки неподалеку от Камского детского медицинского центра, в полиции города опубликовали фото подозреваемой, также ориентировки разослали в другие города. Об этом сообщает "Татар Информ".

Напомним, новорожденную девочку возрастом примерно в 1 месяц нашли вечером 25 апреля, по данному факту СКР возбудил дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В ходе расследования выяснилось, что в тот вечер примерно за 20 минут до обнаружения подкидыша в терминал №5 КДМЦ заходила темноволосая, худощавая нерослая женщина в возрасте 30 – 35 лет. Она держала на руках ребенка, которого попросила осмотреть медиков, так как он плохо себя чувствовал.

Врачи осмотрели ребенка и не обнаружили никаких отклонений, о чем и сообщили женщине. После этого она попыталась занести ребенка в КДМЦ через терминал №8, но его двери были закрыты. Также ее видели в районе Медгородка. Возможно, она искала бэби-бокс, но не смогла его найти, поэтому оставила ребенка около мусорки.

По данным полиции, девочка родилась в роддоме, так как у нее есть следы от прививок. Однако опрос сотрудников местных роддомов результата не дал, возможно, женщина рожала в другом городе. При этом найденный младенец был одет в чистую одежду, все вещи были новые.

- И нет никакого повода думать, что он до ЧП находился в асоциальных условиях [...]. Возможно, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии или оказалась в трудном жизненном положении. Все это будет учтено при расследовании уголовного дела, - рассказали в полиции.

Всех, кто узнал женщину, просят обращаться по телефонам 8(8552)37-92-38, 8(8552)37-92-39 или "02".