В Набережных Челнах у мусорки около больницы нашли новорожденную девочку

В Набережных Челнах вечером 25 апреля у мусорного контейнера около Камского детского медицинского центра нашли новорожденную девочку возрастом примерно в 1 месяц, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас девочка в больнице под наблюдением врачей, она находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в КДМЦ находится первый в Татарстане бэби-бокс, впервые ребенка туда подкинули 27 января этого года.