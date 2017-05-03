В Москве подтвердили приговор в 5 лет колонии судье Конституционного суда Татарстана

Мосгорсуд сегодня признал законным приговор Тверского райсуда судье Конституционного суда Татарстана 62-летнему Рашиду Гафиятуллину и двум казанским предпринимателям, признанных виновными в мошенничестве.

Мосгорсуд в целом согласился с решением суда первой инстанции, но смягчил наказание одному из трех фигурантов — предпринимателю Сергею Новоселову, которому срок был сокращен на полгода, передает "Реальное время".

Напомним, преступление случилось в 2011 году. По словам потерпевшего от действия судьи и двух других обвиняемых - Эдуарда Ахмерова и Сергея Новоселова - Евгения Бородина, один из казанских банков у него "незаконно увел залоговое имущество" - недвижимость в центре Казани.

По словам бизнесмена, у него были два банковских кредита, один - под залог здания на ул. Чернышевского, другой - под залог нежилого помещения на ул. Касаткина. Оказавшись не в состоянии погашать оба долга одновременно, Бородин решил полностью погасить один - тот, залогом по которому было более ценное здание, чтобы не потерять этот актив.

По его словам, он перевел более 6 млн рублей целевым образом в погашение 1-го кредита, но банк поделил этот платеж на два кредита, и в результате на исполнение обязательств по обоим договорам денег заемщика не хватило. В августе 2011-го Вахитовский райсуд Казани по иску банка обратил взыскание на залоги, причем, по словам Евгения Бородина, "все судебные заседания были без моего участия, у меня за спиной". Оба столь привлекательных объекта недвижимости были быстро проданы.

Евгений Бородин рассказал, что пытался оспорить и решение суда, и продажу, ему сообщили, что проблему может решить только "серьезный человек", к примеру, Гафиятуллин, занимавший на тот момент должность начальника Правового управления правительства Татарстана.

В итоге предпринимателей Сергея Новоселова и Эдуарда Ахмерова приговорили к 4 годам колонии, а действующего судью Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина — к 5 годам колонии общего режима.

С сегодняшнего дня приговор Гафиятуллину считается вступившим в силу, что является основанием для прекращения его судейских полномочий в соответствии с законом "О Конституционном суде РТ".