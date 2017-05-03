В Госсовете РТ одобрили законопроект о спасении клиентов рухнувших банков при помощи земли

Пока неизвестно, какие земли будут переданы в фонд помощи

Сегодня, 4 мая, в комитете по экологии Госсовета РТ были рассмотрены изменения в Земельный кодекс РТ.

Так, в ходе заседания депутаты одобрили перечень оснований, по которым будет разрешено предоставлять земли — федеральная или муниципальная собственность — без торгов с разрешения президента Татарстана. Отметим, что такие меры принимаются для спасения клиентов рухнувших банков и обманутых дольщиков.

- Принятие закона будет являться правовой основой для установления дополнительных качественных и количественных показателей. Это расширит наши возможности для поддержки пострадавших лиц, - сказал замминистра земельных и имущественных отношений РТ Сергей Демидов.

По словам Демидова, пока неизвестно, какие земли будут переданы в фонд помощи, отметив, что идет инвентаризация, передает «Бизнес Online».

Напомним, 26 апреля Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным обсудил банковский кризис в Татарстане. Рустам Минниханов сообщил главе государства, что будет создан спецфонд, который и окажет поддержку вкладчикам обанкротившихся банков. Помимо этого глава региона рассказал Путину о том, что виновные в банкротстве финансовых организаций уже задержаны, а работа с обманутыми дольщиками ведётся

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.