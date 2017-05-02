В Татарстане осудили на 24 года трех парней, изнасиловавших 14-летнюю школьницу

Сегодня, 3 мая, Кукморский районный суд Татарстана вынес обвинительный приговор трем мужчинам, которые изнасиловали 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Сообщается, что Эдуард Зиятдинов осужден на 8 лет и 3 месяца лишения свободы, Айдар Газизов — на 8 лет и 2 месяца, Рамис Аглямзянов — на 8 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судья также с каждого взыскал по 150 тыс рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда (итого — 450 тысяч).

- Мы считаем вынесенный приговор законным и обоснованным, - сказала адвокат потерпевшей стороны Рушана Камалова.

Отметим, что суд назначил те сроки наказания, которые прокурор просил в прениях.

Напомним, 24 мая 2015 года Айдар Газизов около школы занялся сексом с 14-летней девочкой, зная, что ей не 16 лет.

Спустя 4 дня Газизов, договорившись с Аглямзяновым и Зиятдиновым изнасиловать школьницу, привез девочку и 19-летнюю подругу в лесопосадку на территории горнолыжной базы в Кукморе.

- Там мужчины поочередно изнасиловали школьницу, а Зиятдинов также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении этой несовершеннолетней, - подчеркнули в Следственном комитете.

По версии следствия, затем Газизов решил изнасиловать 19-летнюю девушку, он дважды ударил ее по голове, а после изнасиловал ее.

Газизов, Зиятдинов (бывший полицейский) и Аглямзянов обвинялись в изнасиловании, то есть в половом сношении с применением насилия к несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

В свою очередь, Эдуарда Зиятдинова также уличили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).