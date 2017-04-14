В РТ прокурор просит 24 года колонии для трех парней, изнасиловавших школьницу

Фото: http://zonaprava.com/ на фото - Рамис Аглямзянов, один из обвиняемых

В Кукморском районном суде Татарстана состоялись прения сторон по уголовному делу об изнасиловании 14-летней школьницы, передает правозащитная организация «Зона права».

Сообщается, что прокурор района Ришат Шакиров в полном объеме поддержал обвинительное заключение и потребовал приговорить трех подсудимых к 24 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Он предложил назначить Айдару Газизову наказание в виде 8 лет и 2 месяцев, Эдуарду Зиятдинову — в виде 8 лет и 3 месяцев, а Рамису Аглямзянову — в виде 8 лет, - говорится в сообщении.

По словам адвоката потерпевшей Рушани Камаловой, потерпевшая сторона поддержала требования прокурора и попросила судью удовлетворить гражданский иск девушки к подсудимым в размере 1 млн рублей.

Отмечается, что 26 апреля подсудимые выступят с последним словом, после чего судья огласит приговор.

Напомним, 24 мая 2015 года Айдар Газизов около школы занялся сексом с 14-летней девочкой, зная, что ей не 16 лет.

Спустя 4 дня Газизов, договорившись с Аглямзяновым и Зиятдиновым изнасиловать школьницу, привез девочку и 19-летнюю подругу в лесопосадку на территории горнолыжной базы в Кукморе.

- Там мужчины поочередно изнасиловали школьницу, а Зиятдинов также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении этой несовершеннолетней, - подчеркнули в Следственном комитете.

По версии следствия, затем Газизов решил изнасиловать 19-летнюю девушку, он дважды ударил ее по голове, а после изнасиловал ее.

Газизов, Зиятдинов (бывший полицейский) и Аглямзянов обвиняются в изнасиловании, то есть в половом сношении с применением насилия к несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

Айдару Газизову также инкриминируются ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

В свою очередь, Эдуард Зиятдинов обвинен в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Отметим, что через пару месяцев после происшествия прокурор Кукморского района Татарстана Назипов вызвал 14-летнюю потерпевшую и ее мать к себе. Во время встречи он, как рассказала после девочка, заставил ее дать ложные показания. Прокурор грозил девочке тем, что новость об изнасиловании узнают все, а ее маму уволят из местной школы.

Сообщалось, что после этого Назипов связался со своим знакомым - заместителем начальника Арского межрайонного следственного отдела Ришатом Самигуллиным и попросил того закрыть дело, и за отсутствием состава преступления оно было прекращено.

Прекращенное уголовное дело получило широкий общественный резонанс и было передано в центральный аппарат СКР, а после дополнительного расследования его возобновили.