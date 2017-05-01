В Казани будут судить мать, выбросившую новорожденного сына в мусорный бак на Габишева

В Казани будут судить 29-летнюю Зебинисо Аскарову, которая выбросила своего новорожденного сына в мусорный бак на улице Габишева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

- Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 февраля текущего года гражданка Узбекистана Аскарова, у которой год назад закончилась регистрация, в квартире дома по улице Габишева самостоятельно родила мальчика, после чего положила его лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода. В результате мальчик скончался.

- Вечером обвиняемая завернула тело в полотенце и полиэтиленовый пакет, а затем выбросила в мусорный бак неподалеку от дома, - сказали в Следственном комитете.

Сообщается, что причастность к совершению преступления Аскарова признала частично.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.