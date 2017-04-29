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Владимир Путин уволил главу УФСИН в Татарстане

Владимир Путин уволил главу УФСИН в Татарстане
16+
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов
Также были уволены еще несколько генералов в МВД РФ и Следственном комитете

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы УФСИН по РТ Дауфита Хамадишина, подписанный документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. 

Хамадишин занимал должность главы УФСИН по РТ с 2002 года.

Своим указом Путин также освободил от занимаемых должностей ряд генералов в МВД и Следственном комитете.

Путин этим же указом произвел ряд назначений. Согласно документу, Владимир Бурыкин назначен замдиректора — начальником управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН. Генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин — начальником главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Генерал-майор полиции Роман Деев назначен министром внутренних дел по республике Башкортостан, полковник полиции Андрей Демидов — заместителем главы МВД по Башкортостану.

Справка

Дауфит Хамадишин родился в д. Баюково Муслюмовского района Республики Татарстан. Окончил Академию МВД СССР (1987 г.).

В 1992 - 1995 гг. - начальник криминальной милиции УВД г. Набережные Челны.
В 1995 - 1998 гг. - начальник УВД г. Нижнекамск.
В 1998 - 2002 гг. - начальник УВД г. Набережные Челны.
С декабря 2002 г. - начальник ГУФСИН России по Республике Татарстан ( с мая 2010 г. - УФСИН России по Республике Татарстан).

Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Член координационного совета руководителей правоохранительных органов РТ, член межведомственной комиссии совета безопасности РТ.

Н. Вильданов, 01.05.2017, 18:20
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин01 мая 2017, 18:32
Ну вот
6
0
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Миша01 мая 2017, 18:38
Хохорина и Нафикова ещё забыли!!!
Лучший комментарий
0
20
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Димон01 мая 2017, 18:42
Проверенных людей ставит силовиками. Боиться перед президентскими выборами.
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Горожанин01 мая 2017, 18:44
Ну и хорошо вот это молодец ☺
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Горожанин01 мая 2017, 19:10
Давно пора.С кумовством пора завязывать.
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Горожанин01 мая 2017, 19:29
Наконец то!
0
4
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Горожанин01 мая 2017, 19:35
Тщетка рабутал ита система.участковый аскаров.
1
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Горожанин01 мая 2017, 19:49
Ну вот и у нас началось..... Давно пора.... Набиуллина пусть ещё получше посмотрит на местные банки
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