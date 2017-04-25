Путин на встрече с Миннихановым обсудил банковский кризис в Татарстане

Президент РТ рассказал президенту РФ о том, что виновные в банкротстве финансовых организаций уже задержаны

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, речь, в частности, шла о банковском кризисе в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Минниханов рассказал Путину о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации, сложившейся в банковской сфере региона.

- Рустам Минниханов сообщил главе государства, что будет создан спецфонд, который и окажет поддержку вкладчикам обанкротившихся банков. Помимо этого глава региона рассказал Путину о том, что виновные в банкротстве финансовых организаций уже задержаны, а работа с обманутыми дольщиками ведётся, - говорится в сообщении Life.ru.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.