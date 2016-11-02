Появилось видео, как в центре Казани Toyota Land Cruiser опрокинулся после ДТП

В Сети появилось видео, как сегодня утром на пересечении улиц Чернышевского и Московской водитель Hyundai Solaris выехал на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Land Cruiser, видеоролик появился в соцсетях.

В 6:52 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигался по улице Чернышевского, а водитель на Hyundai Solaris ехал по улице Московская. Водитель корейского авто выехал на высокой скорости на запрещенный сигнал светофора и врезался в бок внедорожнику.

От сильного бокового удара Toyota перевернулась в воздухе, оба авто после этого врезались в забор. Никто из водителей не пострадал.

Отмечается, что Toyota Land Cruiser водитель купил несколько дней назад за 5 миллионов рублей.