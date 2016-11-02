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Подробности и фотографии страшной аварии на улице Московской в Казани

Подробности и фотографии страшной аварии на улице Московской в Казани
16+
Фото: ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru побывал на месте ДТП

Сегодня, 28 апреля, на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошло ДТП — столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Как передает корреспондент портала ProKazan.ru с места событий, на момент 8.50 внедорожника на месте уже нет.

- На месте аварии стоит только легковой автомобиль. Судя по тому, что на подушке безопасности нет крови, водитель пострадал не сильно, - сообщил корреспондент.

Как сообщили ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 6.52, пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.

Напомним, после столкновения с Solaris внедорожник вылетел на тротуар и протаранил металлический забор. Пострадали дорожный знак «Пешеходный переход» и светофор — их снесли. 

 

Элина Валеева, 28.04.2017, 09:28
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин28 апреля 2017, 09:38
А где подробности дятел ?
Лучший комментарий
0
18
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:40
вина..скоростной режим, пока не будет наказания существенного за скоростной режим, ничего не поменяется...
2
2
Согласны с автором?
Гость28 апреля 2017, 09:42
А светофор-то пешеходный еще работает:)
0
4
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:43
А что страшного? Я думал человек 10 погибло. Идиоты проказа
0
11
Согласны с автором?
Байрам Ибрагимов Олы28 апреля 2017, 09:50
"Пострадали дорожный знак «Пешеходный переход» и светофор — их снесли."
Согласно толковому словарю Ожегова в русском языке значение слова СНЕСТИ означает: ПРИНЕСТИ или ДОСТАВИТЬ в одно место.
Дорогая, Элина, формулируйте свои мысли правильно и над Вами не будут смеяться читатели Ваших литературных "произведений".
0
2
Согласны с автором?
Гость28 апреля 2017, 09:56
Вот вам предположение:
Водитель Крузака ехал по Московской в сторону Татарстана, навстречу ему, скорее всего на зеленый, с Чернышевского выезжал Хёндай. Об этом свидетельствуют зоны наибольшей деформации на машинах. После столкновения Хёндай отбросило, но не на светофор и знак (имхо, эта не та машина, под давлением которой знак и сфетофор способны погнуть забор), в свою очередь Крузер по инерции наехал на столбы, после чего скатился на тротуар, как по рельсам...

Как то так... Это всего лишь мои предположения, фоток мало, например нет ни одного фото со стороны рынка.

И еще, вам не кажется странным, что ни на одной фотке не видно номера Крузака и он уехал аньше Хёндая?
0
2
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Горожанин28 апреля 2017, 10:03
Подробности и фотографии страшной аварии на улице Московской в Казани
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.

Афтар, убей сибя
0
0
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Горожанин28 апреля 2017, 10:06
пострадали дорожный знак и светофор))))Элина, как они?!как себя чувствуют?!в реанимации?!их "жизни" что-нибудь угрожает?!держи нас в курсе, мы переживаем!)))))...жараааааа, уффффф
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