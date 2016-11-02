Подробности и фотографии страшной аварии на улице Московской в Казани

Портал ProKazan.ru побывал на месте ДТП

Сегодня, 28 апреля, на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошло ДТП — столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Как передает корреспондент портала ProKazan.ru с места событий, на момент 8.50 внедорожника на месте уже нет.

- На месте аварии стоит только легковой автомобиль. Судя по тому, что на подушке безопасности нет крови, водитель пострадал не сильно, - сообщил корреспондент.

Как сообщили ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 6.52, пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.

Напомним, после столкновения с Solaris внедорожник вылетел на тротуар и протаранил металлический забор. Пострадали дорожный знак «Пешеходный переход» и светофор — их снесли.