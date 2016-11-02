Центробанк снизил ключевую ставку до 9,25 процента

Сегодня совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых, об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в четыре процента и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Также на решение совета директоров повлияло восстановление экономической активности.

Напомним, 24 марта совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Решение о снижении ключевой ставки было принято в связи с тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.