В Казани задержали «анархиста», разрисовавшего стены Кремля граффити

Свою вину он признал, сейчас продолжается расследование дела, возбужденного по статье "Вандализм"

В Казани сотрудники полиции задержали 25-летнего Аделя З., который признался в нанесении анархисткой символики на часть стены Кремля, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, 5 граффити анархисткой направленности были нарисованы поздно ночью 14 апреля, а обнаружены в субботу, 15 апреля, около обеда.

- Надписи, представляющие собой букву "А" в круге, были сделаны краской черного цвета на стене со стороны улицы Батурина, размер надписей составил примерно 1 метр в длину и ширину, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Вандализм", накануне в квартире на улице Абжалилова был задержан подозреваемый, который признался в совершении преступления.

Парня отпустили домой под подписку о невыезде.