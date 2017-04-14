В Казани «анархисты» разрисовали стену Кремля: возбуждено уголовное дело

Сейчас идут поиски подозреваемых

В Казани неизвестные разрисовали анархисткой символикой часть стены Кремля, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

По предварительным данным, 5 граффити анархисткой направленности были нарисованы в субботу, 15 апреля, около обеда.

- Надписи на стене со стороны улицы Батурина были сделаны краской черного цвета, их размер составил примерно 1 метр в длину и ширину, - сообщили ProKazan.ru.

В воскресенье было возбуждено дело, сейчас идут поиски подозреваемых.