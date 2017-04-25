Минтруд РТ: всего из Татфондбанка были уволены 2500 человек

При этом ухудшения ситуации на рынке труда не ожидается

Из Татфондбанка за последние месяцы были уволены свыше 2,5 тысяч человек, об этом сегодня рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам министра, от всех банкротящихся банков в соответствии с законом за 2 месяца поступило уведомление о грядущих увольнениях.

- Каких-либо жалоб со стороны работников на то, что нарушаются вопросы, связанные с трудовым законодательством, не поступало, - рассказала Эльмира Зарипова.

Однако ухудшения ситуации на рынке труда не ожидается, так как все уволенные - "это достаточно высококвалифицированные специалисты и они все сосредоточены в основном в крупных промышленных городах, в крупных центрах", где достаточное количество предложений на рынке труда.

Ранее стало известно, что сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления о предстоящем увольнении. Последним рабочим днем значится 30 июня. В "ИнтехБанке", который был партнером Татфондбанка, также в скором времени начнут увольнять персонал.

Кстати, согласно отчетам этих банков за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек, у "ИнтехБанка" - 460 человек.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".