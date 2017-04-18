СМИ: сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления об увольнении

Последним рабочим днем значится 30 июня

Сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления о предстоящем увольнении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из сотрудников банка.

- Работники Татфондбанка начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем значится 30 июня, - рассказал сотрудник кредитного учреждения.

Отмечается, что в «ИнтехБанке», который был партнером Татфондбанка, также в скором времени начнут увольнять персонал.

Кстати, согласно отчетам этих банков за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек, у «ИнтехБанка» - 460 человек.

- В министерстве труда, занятости и социально защиты Татарстана пока не ответили на запрос издания, поступали ли в органы госвласти уведомления от банков об увольнении персонала, а также какое количество работников планируется уволить и в какие сроки, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк и «ИнтехБак» банкротами. Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».

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