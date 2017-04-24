Как в Деревне Универсиады: Метшин побывал в общежитии для водителей «красных» автобусов

Стоимость проживания в общежитии составит 3 тысячи рублей в месяц за койкоместо

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня посетил обновленное общежитие МУП "ПАТП-2" на улице Гарифьянова, где в скором времени смогут начать жить около 140 работников предприятия. Об этом сообщает официальный портал мэрии города. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было получено в марте после того, как в июле 2015 года здесь была начата реконструкция.

Всего в общежитии есть 51 комната для проживания 140 человек, оно включает в себя 13 блоков, каждый из которых оснащен санузлами и душевыми кабинами. На всех этажах есть кухня с системой очистки воды и отдельными кранами под питьевую воду.

На первом этаже расположены прачечная и гладильная, актовый зал, на втором этаже - кладовая чистого белья. При необходимости два блока общежития можно будет адаптировать для проживания семейных пар, в том числе с детьми. Стоимость проживания в общежитии составит 3 тысячи рублей в месяц за койкоместо.

- Уровень общежития такой же, как в Деревне Универсиады. Есть все условия, чтобы набирать хороших, качественных, профессиональных водителей. С такими условиями и таким общежитием можно набирать водителей по конкурсу, – заявил после проведенной экскурсии Метшин.

Напомним, накануне стало известно, что Метшин без предупреждения проверил качество обслуживания общественного транспорта, проехав на троллейбусе №3. Его удивил кондуктор в трико.