В Казани Метшин проехал на троллейбусе: его шокировал кондуктор в трико

Мэр Казани Ильсур Метшин без предупреждения проверил качество обслуживания общественного транспорта, проехав на троллейбусе №3. Об этом он рассказал сегодня в ходе делового понедельника.

- Сел на 3-й троллейбус от Ленинского садика. Дело было после обеда. Сам троллейбус был более-менее чистый, а внутри оставляет желать лучшего. Водитель не узнал, грязь в салоне троллейбуса он объяснил большой лужей на улице Глушко. Кондуктор уважительный, культура обслуживания высокая, но был одет в спортивное трико с тремя адидасовскими полосками. У Казани традиционно пиетет к этой форме, - сказал он.

Метшин также добавил, что на вопрос, почему кондуктор одет в трико, тот заявил, что им положены только форменные жилеты.

- Попрошу всех перевозчиков проработать вопрос с одеждой кондукторов, - добавил он, обратившись к главе МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявову.

Напомним, сегодня, 24 апреля, Ильсур Метшин отмечает день рождения. Ему исполняется 48 лет.