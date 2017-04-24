АСВ: клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» дали 100 дней на предъявление требований

Реестры требований кредиторов Татфондбанка и «ИнтехБанка» закроют через 100 дней после публикации официальных сообщений о банкротстве банков. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Так, срок предъявления требований истечет 31 июля текущего года.

- Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада, могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участниками первых собраний кредиторов, на котором будут сформированы контролирующие ход банкротства банков комитеты кредиторов, могут быть только лица, предъявившие свои требования не позднее, чем через 30 календарных дней со дня публикаций о банкротстве, то есть 22 мая.

Напомним, 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка. 12 апреля суд признал банкротом «ИнтехБанк».

По подсчетам временной администрации сумма долгов Татфондбанка составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка составила 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ в ходе выступления.

Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».

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