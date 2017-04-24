«Он отдавал ей лучшие куски мяса. Очень любил ее». Жизнь животных в казанском зооботсаду

Портал ProKazan.ru публикует фоторепортаж из Казанского зооботсада

Совсем скоро Казанский зооботсад изменится до неузнаваемости: это будет новое место, новые вольеры, новые животные. Все будет новым. Остались считанные месяцы до грандиозного обновления, поэтому мы решили посмотреть, как живут животные в нынешних условиях. Животные, которые в скором времени могут покинуть Казань.

Многие будут удивлены, но животные для работников зооботсада — не просто существа, живущие в клетках. Почти у каждого из них есть своя собственная история жизни. У кого-то — ничем не примечательная, у кого-то — весьма трагичная.

Лев, живущий в одной из клеток, производит впечатление властного животного. Серьезного. И очень опасного. Но мало кто знает, что когда-то этот лев жил не один — вместе с ним в клетке жила львица. Когда работники зоопарка приносили им еду, лев отбирал лучшие куски и отдавал их ей. Когда в летние дни становилось очень жарко — он ложился рядом с львицей, создавая для нее тень. Львица была старше его и, к сожалению, ушла из жизни. Лев остался один.

Как рассказывают работники зооботсада, когда лев переедет в новый зоопарк, у него появится аж три новые львицы. Как оказалось, из всех хищников львы разводятся лучше всего — они размножаются не по сезонам, а круглый год. Пока во всех зоопарках находится достаточное количество львов, они не находятся под угрозой вымирания.

Кстати, у казанского льва на задней лапе есть шестой палец. Он — один из немногих, кто переедет в новый зоопарк. По информации ProKazan.ru, из огромного количества животных также переедут сервалы и большеухие лисицы. О судьбе других животных пока неизвестно.

Рядом со львом — тигр Иман и тигрица Соня (официальное имя которой — Ромашка).

Интересный факт - Соня с первого взгляда не очень взлюбила одного из работников зооботсада. Она чувствует его за несколько метров. Каждый раз, когда он подходит в клетке, она пристально смотрит на него и будто просит не приближаться.

На фото выше - медведица Малышка. Неделю назад мы публиковали фоторепортаж о том, как медведей кормят пломбиром. Такой день бывает лишь один раз в году. Отметим, что Малышка - не большая любительница сладкого, тогда как бурые медведи едят сладости с огромным удовольствием.

Альпаки - одни из любимчиков зоопарка. Это забавное и, на первый взгляд, смешное животное, на самом деле очень умное существо. Один из них специально подошел поближе к клетке, когда мы его подозвали к себе. Удивительно, но верблюд сделал то же самое, хотя такие просьбы животным явно могли поднадоесть.

Далее - фоторепортаж о жизни остальных обитателей зоопарка.