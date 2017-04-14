Пломбир в стаканчиках и ныряние в «бассейне»: в казанском зооботсаду прошел день медведя

Корреспонденты портала ProKazan.ru увидели, как медведей кормят мороженым, и понаблюдали за тем, как они занимаются физкультурой

Сегодня в казанском зооботсаду прошел традиционный ежегодный праздник "День медведя - сладкоежкин день" - сотрудники зоопарка на глазах у посетителей кормили грозных хищников мороженым. О том, как медведи с удовольствием поедали стаканчики с пломбиром - в фоторепортаже ProKazan.ru.



22-летняя медведица Малышка

Как рассказали сотрудники зооботсада, пломбиром медведей кормят лишь один день в году. Больше всего этому дню радуются бурые медведи.



15-летний медведь Фомка

- Бурые медведи - большие сладкоежки. Однако много сладостей для животных - вред, как и для людей. От сладкого может развиться, к примеру, диабет, - рассказал корреспонденту портала ProKazan.ru зооинженер Наиль Салахов.



8-летняя медведица Маша

На фото - Маша. Она вела себя на празднике активнее всех - увидев мороженое, начала прыгать и бегала из вольера в вольер.

- Вот Маша немного полненькая, ей не мешало бы немного похудеть, - рассказал Наиль Салахов. - Порой она сама себе устраивает физкультуру. Самое лучшее - дать ей какое-нибудь бревно, с которым она очень любит играть - постоянно трется об него, таскает. Это самая лучшая гимнастика.

Кстати, Маша - единственная из четырех медведей, которая не спит зимой, таких медведей называют шатунами. Ее мать когда-то убили браконьеры. Остальные медведи проснулись в этом году довольно рано - в феврале, когда на улице была уже довольно теплая погода.



37-летний Кучум

Рядом с Машей - Кучум. Ему уже 37 лет. Он самый пожилой медведь в зооботсаду. Если бы Кучум был человеком, ему было бы уже больше 90 лет. Из-за того, что он мало двигается, у него не стачиваются когти, как у остальных медведей.

- Обычно бурые медведи живут до 30 лет, а ему уже пошел 38-ой год. Слышал, что у Кучума еще жива мама. Ей около 42 лет. У нее уже нет зубов и она почти не видит, - рассказал Наиль Салахов.



Кучум

Мама Кучума живет в одном из российских зоопарков. По имеющейся информации, это либо Нижний Новогород, либо Пермь. Ее хотели убрать к экспозиции, но один из работников зоопарка отстоял ее, поэтому ее оставили и просто скрыли с глаз посетителей, чтобы дети не расстраивались, видя пожилую медведицу.



Фомка

В жару медведи очень любят фруктовый лед, который готовят для них сотрудники зооботсада. Рецепт такого лакоства простой - берутся фрукты, которые замораживаются вместе с водой.

Медведи едят два раза в день - утром примерно в 10 утра и днем - около 13.30. В основном, в рационе - каша (в основном, овсяная), хлеб, мясо, рыба и то, что они любят особенно - морковка.

- В кашу добавляют вареное мясо. Из рыбы - вареная патассу, минтай. Малышке дают скумбрию. Из сырого мяса - говядина и курица, - рассказал зооинженер.



Фомка

Бывает, что медведей балуют медом - обычно в мед макают хлеб. Однажды в зоопарк привезли очень много меда, и когда хлеб закончился - работники зоопарка включили смекалку и намазали его поверх мяса. Мишкам это понравилось и они с удовольствием съели такое необычное блюдо.

На вопрос о том, кормят ли других хищников какими-либо сладостями, Наиль Салахов рассказал, что к сладкому другие животные относятся равнодушно.

- Я, в основном, работаю с хищниками. Волкам дают печенье, но они их вообще не едят - растаптывают их. Все животные любят мясо, особенно говядину, часто едят курицу, - рассказал он.



Малышка

После дневного обеда медведица Малышка решила искупаться, чем привлекла к себе большое количество детей. Зрелище оказалось очень впечатляющим.