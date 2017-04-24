В Казани Верховный суд отпустил президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ домой

В Казани Верховный суд РТ сегодня принял решение отпустить из СИЗО под домашний арест 63-летнего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, которого подозревают в мошенничестве с субсидиями.

С апелляцией на решение Вахитовский суда города об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО в Верховный суд РТ обратилась защита подозреваемого, в итоге было принято решение удовлетворить это ходатайство. Решение судьи присутствующими в зале было встречено аплодисментами.

Напомним, по данным МВД, злоумышленники путем подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства незаконно получили в 2014-2015 годах субсидию в размере 1 млн рублей каждый. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм. Один из подозреваемых, являясь членом Конкурсной комиссии при Министерстве экономики, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30 процентов от полученного гранта.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".