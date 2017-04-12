В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ

В МВД РТ прокомментировали задержание президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, его подозревают в мошенничестве с субсидиями, всего в уголовном деле свыше 20 фактов хищения денег.

- Злоумышленники путем подделки документов по популярной программе поддержки предпринимательства незаконно получили в 2014-2015 годах субсидию в размере 1 млн рублей, каждый. Полученные субсидии не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест, а похищались с использованием реквизитов фирм, - сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Один из подозреваемых, являясь членом Конкурсной комиссии при Министерстве экономики, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30 процентов от полученного гранта.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".

Ранее, в январе 2017 года, суд арестовал супругу Хайдара Халиуллина - Марину Халиуллину, которую подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств по республиканской программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса "Лизинг-грант". Уголовное дело в отношении Марины Халиуллиной возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере.