Наверх
СМИ: Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов
11:58, сегодня
Минтимер Шаймиев допустил продление без изменений договора Татарстана с Россией
11:51, сегодня1
СМИ: Турция продлила срок безвизового пребывания россиян до 90 дней
11:14, сегодня3
Певица МакSим о человеке, для которого писала первые песни: «Да, он из Казани»
11:00, сегодня4
Казань встретила вторую премию TMTV
В Татарстане в больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП с молодоженами
10:59, сегодня
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
В Казани пенсионер заявил в полицию на школьников, расклеивавших "антипутинские" листовки
10:50, сегодня14
В Казани Метшин проехал на троллейбусе: его шокировал кондуктор в трико
10:43, сегодня24
Пиарщики Black Star, THE WALT DISNEY и Aviasales приедут в Казань
В Татарстане обворовали Покровский собор и мечеть
10:16, сегодня11
Мэр Казани отмечает день рождения: ProKazan о том, как он изменил город
09:52, сегодня33
В этом году велоночь в Казани пройдет по местам проживания известных меценатов
09:14, сегодня10
Выпускной из садика и школы: 8 необычных образов для принцев и принцесс от ProKazan.ru
09:03, сегодня7
В Татарстане с 25 апреля будет запрещено разводить костры и жарить шашлыки на природе
08:42, сегодня11
Со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение
08:23, сегодня9
В Казани пассажиры общественного транспорта толкали троллейбус, чтобы обойти затор
19:54, 23.04.201724
Рустам Минниханов опубликовал видео тест-драйва вездехода “Шерп”
19:21, 23.04.201722
“Рубин” снова не смог победить аутсайдера чемпионата
16:45, 23.04.201759
Вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина Рустам Минниханов встречал хлебом-солью
15:31, 23.04.201737
В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань – Ульяновск – Камское Устье
14:42, 23.04.201710
В Казани произошла массовая драка с участием приезжих из Узбекистана
14:06, 23.04.201739
В Зеленодольске заложат десятый корабль из серии “Град”
13:17, 23.04.201713
Казанцы требуют установить светофор на месте смертельного ДТП с красным автобусом
11:32, 23.04.201721
В России могут ограничить рекламу шоколадных батончиков и фастфуда
10:46, 23.04.201724
Сегодня казанский «Рубин» проведет матч против «Крыльев Советов»
10:16, 23.04.201712
Нападающий казанского «Ак Барса» пропустил матч из-за проблем со здоровьем
09:59, 23.04.20175
В Армении зарезали военнослужащего из Казани: у убийцы отмечали проблемы в психике
08:47, 23.04.201750
Сегодня в Казани будет дождь и +13 градусов тепла
08:00, 23.04.20172
В Казани распаковали картину «Царевна-лебедь» Михаила Врубеля
18:06, 22.04.201749
В Казани на станции Дербышки с рельсов сошли два грузовых вагона
17:07, 22.04.201715
В Челнах на улице нашли экзотическое животное
16:06, 22.04.201724
В Татарстане автомобиль вылетел с трассы и перевернулся
15:28, 22.04.201714
В Татарстане капитальный ремонт начали в 667 из 996 многоквартирных домов
14:41, 22.04.20174
В Казани водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара
13:36, 22.04.201728
На новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанка пришло около 100 человек
12:56, 22.04.201717
В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду
11:58, 22.04.201720
В Татарстане водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
11:18, 22.04.201725
В Казани откроют парк для болельщиков Кубка конфедераций
10:24, 22.04.20177
Экс-глава ГИБДД Рифкат Минниханов назвал причину своего ухода
09:39, 22.04.201753
Президент РТ предложил разработать единый проект застройки набережной озера Кабан
08:56, 22.04.201731
Сегодня в Казани днем воздух прогреется до 5 градусов
07:00, 22.04.2017
В Казани красный автобус насмерть сбил женщину
19:56, 21.04.201732
26 вещей для дачи из казанских магазинов: открываем сезон покупкой гриля, гамака и качелей
19:43, 21.04.20175
Жителям Казани к 9 Мая раздадут 15 тысяч георгиевских ленточек
19:31, 21.04.201759
14 апреля "Пятёрочка" открыла 9 магазинов в РФ, в том числе 30-й магазин в Альметьевске
18:09, 21.04.201714
Жители поселка Примавера первыми в РТ получили услуги по технологии GPON от «Ростелекома»
18:04, 21.04.20178
Алексей Урманов провел мастер-класс «Звездная дорожка» для юных фигуристов Татарстана
18:02, 21.04.2017
Новая опция «Фогейм» в тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» помогает побеждать
17:59, 21.04.20173
Завтра в Казани ожидается дождь и 5 градусов тепла
17:44, 21.04.20174
Спурт банк закрывает офис в Зеленодольске
17:16, 21.04.201715
«Рубин» начал раздавать выкупленные игроками билеты на матч с «Тереком»
16:49, 21.04.201713
В Казани территорию около парка Урицкого начнут убирать осужденные
16:30, 21.04.201714
Казанцам предложили выбрать место, где они хотят видеть скульптуру Матери
16:04, 21.04.201720
Госдума приняла закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
15:41, 21.04.201718
Минэкономики РТ: 421 вкладчик «ТФБ Финанс» сможет вернуть свои деньги
15:37, 21.04.201711
СМИ: стали известны самые популярные автомобили российских депутатов и чиновников
15:21, 21.04.201721
СМИ: В регионах России появятся пункты проката инвалидных колясок
14:49, 21.04.201711
В Казани за взятку задержали директора татарско-английской гимназии
14:43, 21.04.201744
Командир полка ДПС Казани Михаил Савин: «За отсутствие знака "Шипы" пока не штрафуем»
14:08, 21.04.201740
В Госдуме окончательно приняли закон об именах: имена-аббревиатуры под запрет не попали
14:05, 21.04.201719
Госдума приняла закон о новой схеме санации банков
13:59, 21.04.20171
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани пенсионер заявил в полицию на школьников, расклеивавших «антипутинские» листовки

В Казани пенсионер заявил в полицию на школьников, расклеивавших "антипутинские" листовки
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани во дворе дома по улице Мавлютова 60-летний пенсионер сообщил в полицию о школьниках, которые, по его словам, расклеивали на столбах листовки, направленные против президента России Владимира Путина. Об этом инциденте, случившемся накануне вечером, рассказал источник ProKazan.ru.

Предварительно, мужчина заметил двух подростков во дворе дома №17 по улице Мавлютова около 17 часов, он к ним подошел, однако те, испугавшись, убежали.

- В листовке в общих чертах говорилось о том, что недовольным необходимо массово выйти на улицу и передать требования Путину в его приемную в Казани, также на листовке была карта с местоположением приемной, - сообщили ProKazan.ru.

По данному инциденту никто не был задержан.

Отметим, накануне в Москве были задержаны пять активистов, раздававших наклейки с лозунгами в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza.io. В итоге полицейские составили на активистов протокол по статье о распитии алкоголя в общественных местах.

Денис Зарипов, 24.04.2017, 10:50
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Форвард24 апреля 2017, 10:58
И что тут противозаконного? Старому маразматику заняться не чем, как за ребятами следить.
4
20
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:00
Старый гэпэушник ))))
Лучший комментарий
2
23
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:04
:-D
1
4
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:12
видимо внук Павлика Морозова(пенсионер).....стукачество в крови...
3
12
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:15
Ребятам респект и уважуха! Ну а старый скоро еще больше похудеет.
4
8
Согласны с автором?
Пенсионер24 апреля 2017, 11:22
:-)
4
4
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:29
Старый пердун, до пенсии дожил , а ума не нажил.
5
7
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:33
Внук НКВД-шника, позорит достойных пенсионеров, тьфу, м.т.
3
3
Согласны с автором?
Goroganin24 апреля 2017, 11:35
жаловаться надо на тех кто использует молодые неокрепшие умы в своих целях, а не на детей
0
1
Согласны с автором?
Анонист24 апреля 2017, 11:37
Школоте деньги заплатили наваляши а они и рады придурки. За копейку мать продадут! Предложи мне такое. Я бы ногами морду по асфальту раскатал!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:39
Видимо, бывший член КПСС , затем Ед.Рос. - позорит 45 млн. армию российских пенсионеров. ПОЗОР !!!!
4
1
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:52
Молодец, я тоже так делаю, и за всеми вами слежу...имейте ввиду....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 апреля 2017, 11:52
Вчера какое то мурло во дворе начал свое авто мыть, я вызвал полицию...вот так надо поступать..
0
1
Согласны с автором?
Вот такие24 апреля 2017, 11:54
Волочи и писали ! Находить их и обнаровать , что бы все знати сексот !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани