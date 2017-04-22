В Казани пенсионер заявил в полицию на школьников, расклеивавших «антипутинские» листовки

В Казани во дворе дома по улице Мавлютова 60-летний пенсионер сообщил в полицию о школьниках, которые, по его словам, расклеивали на столбах листовки, направленные против президента России Владимира Путина. Об этом инциденте, случившемся накануне вечером, рассказал источник ProKazan.ru.

Предварительно, мужчина заметил двух подростков во дворе дома №17 по улице Мавлютова около 17 часов, он к ним подошел, однако те, испугавшись, убежали.

- В листовке в общих чертах говорилось о том, что недовольным необходимо массово выйти на улицу и передать требования Путину в его приемную в Казани, также на листовке была карта с местоположением приемной, - сообщили ProKazan.ru.

По данному инциденту никто не был задержан.

Отметим, накануне в Москве были задержаны пять активистов, раздававших наклейки с лозунгами в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает Meduza.io. В итоге полицейские составили на активистов протокол по статье о распитии алкоголя в общественных местах.