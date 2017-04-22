В Казани около Центрального вокзала хотят построить гостиницу с театром-варьете

В Казани около Центрального вокзала планируют построить 5-этажный гостиничный комплекс с театром-варьете и зимним садом, а также превратить прилегающую улицу Коротченко в пешеходно-торговую зону. Проектное предложение было одобрено на межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана.

Так, по словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, данное предложение по застройке пустыря между ЦУМом и «Макдоналдсом» рассматривалось не один раз.

- Это современная архитектура, и здесь она вписывается в сложившуюся застройку, хотя сначала это и вызывало вопросы. Гостинично-развлекательный комплекс будет с рестораном, атриумом, зеленым садом и театром-варьете типа мьюзик-холла, - сказала Балтусова, передает «Татар-информ».

Сообщается, что здание общей площадью 3750 кв. м. разместится на площадке в 1591 кв. м. Здание получит световой декор.

Также планируется благоустройство улицы Коротченко, на которой и разместится театр-варьете. А пространство позади ЦУМа планируют преобразовать в торгово-пешеходную зону.

Напомним, также в рамках межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана президент РТ Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной озера Кабан. Так, в ходе заседания было предложено разработать единый проект с учетом особенности местности, этажности и других требований. Такое решение было принято в связи с тем, что проект гостиничного комплекса (апарт-отель) по улице Хади Такташ в очередной раз не нашел одобрения и был отложен.